Perú | Producción de cobra se vería impactada por las protestas

“Si hay persistencia en protestas y mayores disrupciones en la producción de cobre del país, esto puede hacer que se pase a un mercado en déficit. Y es importante mencionar esto porque en otras partes del planeta también están sucediendo disrupciones, no necesariamente por protestas, sino por menores leyes de mineral, problemas técnicos, y mayor complejidad de las operaciones mineras”, asegura.

De acuerdo con el especialista, se estima un precio promedio de cobre de US$ 8,500 por tonelada métrica (US$ 3.86 por libra) para este año. “No obstante, si la situación de la producción de cobre en mina se complica, el precio del cobre podría estar de manera sostenida por encima de US$ 9,000 (USD 4.08 por libra)”, señala.

Según Avellaneda, las protestas sociales representan un “impacto material para el país, debido a los menores ingresos por impuestos y por los bienes y servicios locales que demandan estas operaciones”.

“Teniendo en cuenta que somos los segundos productores de cobre, hay un impacto en el mercado físico y en el precio del cobre. Mientras no se solucionen estos acontecimientos, esto generará un mercado mundial de cobre con menor suministro de cobre y, por ende, elevará el precio del cobre”, finaliza.