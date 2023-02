Rihanna aumenta sus reproducciones en Spotify tras el Super Bowl

La actuación de Rihanna en el Super Bowl LVII generó un aumento de 640% en las reproducciones de su música en la plataforma de Spotify de Estados Unidos.

Después de cantar en tarimas voladoras, publicitar su marca de cosméticos en el escenario y convertirse en la primera mujer embarazada en protagonizar el medio tiempo del Super Bowl, la cantante de Barbados sigue disfrutando del éxito de haber sido parte de uno de los eventos deportivos más esperados del año.

Desde septiembre, cuando se hizo público que Rihanna sería la encargada de encabezar el medio tiempo del partido de fútbol americanos algunos de sus temas más popular superaron las 1.000 millones de reproducciones, según información de la plataforma recogida por medios locales.

Entre ellas el tema con el que hizo su debut internacional en 2007 «Umbrella», seguido de «We Found Love» y por último «Love on the Brain», aunque esta última no fue parte del repertorio que presentó la cantante durante su show.

Según la plataforma, del 5 al 12 de febrero, las reproducciones de canciones como «Bitch Better Have My Money» aumentaron más de 2.600%, «Diamonds» tuvo un incremento de más de 1.400%, «Rude Boy» más del 1.170% y «We Found Love» más de un 1.160%.