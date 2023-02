Bryan Reynolds rompe el silencio sobre su situación con los Piratas

En su llegada a las instalaciones de los Piratas de Pittsburgh en los Spring Training 2023, el jardinero Bryan Reynolds habló con los medios por primera vez desde que su solicitud de cambio a dicha organizacion se hizo pública en año pasado.

Bryan Reynolds reiteró que sus deseos de ser cambiado a otra organizacion siguen en pie, no ha retrocedido ni un paso luego de que su agente y el equipo fallaran intentando llegar a un acuerdo para una extension de contrato.

Sin embargo, también indicó que sigue abierto a volver a retomar las negociaciones por una extension y que, con un acuerdo justo, se quedaría sin problemas jugando en Pittsburgh. Reynolds no tiene problemas con sus compañeros, fanáticos o ciudad, pero sintió “una bofetada” con la oferta que le hicieron.

Se rumora que la oferta fue de seis años entre un rango de 50 a 70 millones de dólares, dichas cifras no son agradables para él una vez all-star en la Liga Nacional.

La organizacion de los Piratas de Pittsburgh han recalcado una y otra vez que no están interesados en mover a Reynolds en estos momentos. Tampoco descartan volver a negociar con su agente. En caso de que lo cambien, se espera que suceda en la fecha límite de cambios cuando el mercado este aún más caliente de la venidera temporada de las Granes Ligas.

Video:

Of note, Bryan Reynolds says his trade request out of Pittsburgh still stands. https://t.co/9vSDshmHQP

— Chris Kirschner (@ChrisKirschner) February 15, 2023