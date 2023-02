Día de los Enamorados | Arreglos cuestan entre 5 y 180 dólares

1535954

Caracas.- Se acerca la quincena de febrero y, con ella, el Día del Amor y la Amistad, lo que se traduce en una oportunidad para demostrar el afecto o aprecio que se tiene por otra persona, bien sea amigos, enamorado o amor prohibido.

Uno de los regalos más buscados por las parejas son arreglos con globos y flores, cuyos precios oscilan entre 1 y 180 dólares, lo que depende del tamaño y contenidos que deseen agregarle al obsequio, según pudo constatar El Pitazo en las calles del oeste de la ciudad capitalina.

Los más pequeños son una opción para los que cuentan con menos recursos para este día. Estos detalles van desde bolsas de regalos chiquitas con chucherías turcas hasta peluches de unos siete centímetros.

Los ramos de flores siempre pueden ser una opción, puesto que sus precios van desde los 2 dólares hasta los 45 dólares, dependiendo de la cantidad de rosas que se solicite. Foto: Katherine Dona

Cada rosa roja también tiene el valor de 1 dólar, pero los floristas también ofrecen la opción de modestos ramos surtidos con girasoles y otras especies decorativas en 2 y 5 dólares.

Con 4 dólares se pueden conseguir termos o cajas en forma de corazones llenas de golosinas. Mientras que las tazas decoradas pueden costar de 6 dólares en adelante.

Los arreglos de Gaby Andrade van desde 3 hasta 15 dólares y se pueden encontrar en el bulevar de Catia. Foto: Katherine Dona/El Pitazo

La vendedora informal de Catia, Gaby Andrade, aseguró que los arreglos se venden sumamente rápido porque a las personas les gustan los diseños. Además, resaltó que sus costos se ajustan a las personas con poco presupuesto.

“El único problema es la policía porque ya que no tenemos un local; nos viven corriendo del bulevar y yo tengo arreglos más grandes, pero como me los traigo y no tengo carro tengo que huir a cada ratico de ellos”, comentó Gaby Andrade.

Para quienes tengan un presupuesto más holgado pueden adquirir estuches en forma de corazón más grandes y con mayor cantidad de golosinas, los cuales los comerciantes venden por encima de los 8 dólares.

Los peluches de Pelanas son los más buscados y, por ende, los más costosos. Los presentes con este muñeco cuestan más de 15 dólares. Foto: Katherine Dona

Los arreglos con peluches de 15 cm o más grandes pueden costar unos 10 dólares, pero si le suman chocolates, dulces y globos pueden costar 20 o 25 dólares.

Algunos clientes optan por sumarle algunos otros contenidos de valor como perfumes, cremas perfumadas o splash corporales, maquillaje o vino, cervezas o cualquier otro tipo de bebida espirituosa.

El top de los regalos más costosos son los arreglos con flores y bombones con forma de corazón que cuestan entre 50 y 90 dólares. Estos regalos son superados por las cajas decoradas y los desayunos sorpresas que tienen un valor entre 55 y 180 dólares.

Los globos decorativos se ajustan a las solicitudes de los enamorados, quienes pueden agregarle licores, golosinas importadas e incluso hasta maquillaje y perfumes. Foto: Katherine Dona

