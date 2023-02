EEUU | DeSantis firma polémica ley para reubicar indocumentados fuera de Florida

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó este miércoles un controvertido proyecto de ley para reubicar inmigrantes indocumentados en otros lugares de EE.UU., incluso aunque no estén en tierras floridanas como hizo en septiembre pasado con un grupo de venezolanos.

El proyecto de ley SB 6B, que sustenta y amplia un polémico programa de DeSantis para reubicar a inmigrantes indocumentados, fue aprobado el pasado viernes por la Legislatura estatal, controlada en ambas cámaras por los republicanos, por lo que solo quedaba pendiente la previsible firma del gobernador para ser promulgado.

«Florida está utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestros ciudadanos de las políticas de frontera abierta de (el presidente, Joe) Biden», señaló en Twitter tras la firma.

Florida is using all tools available to protect our citizens from Biden’s open border policies.

I am glad to have signed legislation to continue the program of transporting illegal aliens to sanctuary jurisdictions. I thank the legislature for maintaining this valuable tool. pic.twitter.com/Nrkf9tm2XQ

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) February 15, 2023