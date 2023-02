España | La sorprendente predicción de Alba Carrillo sobre el futuro de Alicia, la mujer Jorge Pérez

Alba Carrillo ha vuelto a hablar de Jorge Pérez y de Alicia Peña, su mujer. Después del recado lanzado desde el plató de La isla de las tentaciones, la colaboradora no ha tardado en reaccionar de nuevo a la entrevista que dará en Déjate Querer a Paz Padilla.

Todo ocurría este miércoles en Ya es mediodía en el momento en el que apareció la nueva presentadora del programa de sorpresas y reconciliaciones para hablar de esa esperada entrevista. La colaboradora no podía quitarse la sonrisa de la cara al escuchar el avance.

Paz se estrenará el próximo sábado como sustituta de Toñi Moreno con los dos personajes más buscados del mundo del corazón desde hace meses. Tras su infidelidad, Jorge decidió desaparecer de los medios y centrarse en recuperar su matrimonio con Alicia, su mujer y madre de sus hijos.

«Fue muy sincero. Se abrió en canal y contó su historia como la había vivido», explicó Padilla, que aclaró que el exguardia civil «acudió con una misión, dar un mensaje a su mujer Alicia». Aunque no dio más detalles, queda claro que la coach tendrá un papel importante en el programa.

Esas dudas no las tiene Alba Carrillo, que no se mordió la lengua y dejó claro qué piensa sobre esta repentina aparición después de haber pedido respeto: «Me da la impresión que nos están metiendo a la mujer».

@AlbaCarrilloTW haciéndole la pelota a la doctora muerte 💀. El sábado a las 22:00 fracaso asegurado de @mediasetcom @telecincoes. Ojalá 🤞 la audiencia le dé la espalda a semejante persona MUY PELIGROSA como Paz Padilla. #DéjateQuerer por la doctora muerte. #APOYOROCIO15F 💜 pic.twitter.com/ZHhO3gXTBQ — Jorge G.H. (@salmantino40) February 15, 2023

«¿Puede ser esta la productora de los que saltan en el helicóptero dentro de un mes y veamos pronto a su mujer? Me da la sensación de que estamos presentando a la mujer en sociedad. Creo que Alicia va a ir a Supervivientes», anunciaba

Tras lanzar esta bombra, Alba Carrillo quiso dejar claro que no tiene problemas en que acuda a televisión: «Me parece maravilloso, pero no creo que este bien que le dejen mandar burofaxes y luego…». Sus quejas vienen después de que Alicia Peña pidiera a los programas de Telecinco que no hablasen de ella por ser un personaje anónimo y que ahora haya decidido cambiar de opinión.