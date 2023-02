Más de 109.000 jóvenes de Nueva Esparta esperan inscribirse en el RE

«Exigimos la instalación de puntos en cada una de las parroquias de los 11 municipios para que los jóvenes se puedan inscribir. Hablamos de más de tres millones de jóvenes que no se encuentran inscritos, En Nueva Esparta hay 109.444 jóvenes que no están inscritos o no actualizaron datos».

Los jóvenes aseguraron que se mantendrán reclamando su derecho a inscribirse en el RE y sobre todo a votar en los próximos comicios presidenciales.

Aseguraron que más de 109 mil jóvenes de Nueva Esparta que no se hayan registrado en el RE es una cifra importante de voluntades que quieren elegir.

Por su parte, Francisco Marcano, dirigente de Viva La Udone afirmó que siguen haciendo frente a las adversidades, comprometidos con el cambio en el país.

«Hoy solicitamos al CNE para que realice un despliegue de puntos de inscripción para el registro electoral. Proponemos que la Universidad de Oriente y Universidad de Margarita cuenten con puntos de inscripción en el RE».

Marcano considera que este es uno de los principales epicentros de la juventud en la isla de Margarita, por lo que serían ideales para este proceso.

NoticiasATodaHora