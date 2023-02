México | YOU T4 Parte 2 se estrena el 9 de marzo, sólo en Netflix

Acerca de la temporada 4:

Después de que su vida anterior se incendiara, Joe Goldberg huyó a Europa para escapar de su pasado “desordenado”, adoptar una nueva identidad y, por supuesto, buscar el amor verdadero. Pero Joe pronto se encuentra en el nuevo y extraño papel de detective reacio cuando descubre que puede que no sea el único asesino en Londres. Ahora, su futuro depende de identificar y detener a quienquiera que esté apuntando a su nuevo grupo de amigos súper ricos de la alta sociedad…

INSPIRADO EN: Las novelas de Caroline Kepnes

DESARROLLADO POR: Sera Gamble & Greg Berlanti

EMPRESA PRODUCTORA: Warner Bros. Television

SHOWRUNNER: Sera Gamble

PRODUCTORES EJECUTIVOS: Greg Berlanti, Sera Gamble, Gina Girolamo, Leslie Morgenstein, Sarah Schechter, Michael Foley

ESCRITORES: 401: Sera Gamble & Leo Richardson, 402: Neil Reynolds & Kara Lee Corthron, 403: Mairin Reed & Justin W. Lo, 404: Amanda Johnson-Zetterström & Michael Foley, 405: Dylan Cohen & Hillary Benefiel, 406: Justin Lo & Leo Richardson, 407: Neil Reynolds & AB Chao, 408: Kara Lee Corthron & Mairin Reed, 409: Amanda Johnson-Zetterström & Hillary Benefiel, 410: Sera Gamble & Michael Foley

DIRECTORES: John Scott (401, 402, 406), Shamim Sarif (403), Harry Jierjian (404, 405, 410), Rachel Leiterman (407, 408), Penn Badgley (409)

ELENCO PRINCIPAL: Penn Badgley, Tati Gabrielle, Charlotte Ritchie, Lukas Gage, Ed Speleers, Tilly Keeper, Amy-Leigh Hickman, Niccy Lin, Aidan Cheng, Brad Alexander, Ozioma Whenu, Eve Austin

SUPERVISOR MUSICAL: Season Kent

LOCACIONES DE FILMACIÓN: Londres, Reino Unido; París, Francia; Los Ángeles, California

