Yankees perderían a Frankie Montas por toda la temporada 2023

El lanzador dominicano Frankie Montas de los New York Yankees se someterá a una cirugía el próximo 21 de febrero para reparar algo que anda mal en su hombro derecho, informa Marly Rivera de ESPN.

Frankie Montas quien se esperaba que se perdiera el primer mes de la temporada 2022, se tardara mucho más en regresar e incluso podría no hacerlo durante toda la temporada 2023.

Aaron Boone, dirigente de los New York Yankees, dijo que el próximo 21 de febrero los médicos harán lo que tengan que hacer con el hombro de Montas. Se cree que en el mejor de los casos podría regresar a finales de la temporada.

Se esperaba que Montas fuera una parte fundamental de la rotación de los Yankees en conjunto a Cole, Rodon, Cortes Jr y Luis Severino, pero eso no podrá ser por lo menos en el 2023. Ahora hay un espacio disponible para un quinto abridor, cuyo puesto por el que competirían principalmente Domingo German y Clarke Schdith.

Boone says the Montas’ shoulder scope (which will happen Feb 20) will determine what they have to do, the best case scenario is a “late season” return, per Boone.

— Marly Rivera (@MarlyRiveraESPN) February 15, 2023