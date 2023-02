▷ José Guerra: Participación de Chevrón elevó producción petrolera en 63.000 b/d en enero lo que representa $400 millones al año #15Feb

Con la participación de Chevron la producción petrolera en enero aumento 63.000 barriles diarios adicionales, lo que representa $ 4 millones/día para el gobierno y más de US$ 400 millones por año, asegura el economista y miembro del Observatorio de Finanzas (OVF), José Guerra a través de su cuenta en Twitter.

Advierte que desconoce lo que dirán el régimen para no aumentar los salarios, porque definitivamente, plata tienen.

En su cuenta de Twitter, el economista expone: “Aumentó la producción petrolera en enero gracias a San Chevron. 63.000 barriles adicionales. Eso implica aproximadamente $4 millones diarios para Maduro y más de $ 400 millones por año. No se qué dirán ahora para no aumentar los salarios. Plata tienen”.

Por otra parte ratifica que dólar que venda el BCV en el mercado, es dólar perdido, explicando que el tema no es que no llega el efectivo en dólares, el tema es el repudio al bolívar por le inflación, estimando que técnicamente: hay una caída de la demanda en bolívares porque no hay un programa económico.

En su cuenta Guerra expone: «Una vez más de tantas que lo he dicho. Dólar que venda el BCV en el mercado, dólar perdido porque el tema no es que no llega el efectivo en dólares. El tema es el repudio al bolívar por la inflación. Técnicamente: caída de la demanda de bolívares porque no hay un programa económico», asegura.