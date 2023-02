▷ Wilfredo Páez: El panorama de las primarias es interesante porque hay ánimo de participación #15Feb

Tres figuras públicas aparecen, hasta ahora, en las encuestas como candidatos aceptables para las primarias: el gobernador del Zulia, Manuel Rosales; la ingeniero industrial y docente universitaria María Corina Machado, exdiputada de la Asamblea Nacional y máxima dirigente de Vente Venezuela; y el abogado Benjamín Rauseo, destacado protagonista del stand up comedy conocido como El Conde de “er Guácharo”.

En unas aparece en ese orden y en otras en forma diferente, pero son los mismos personajes, cuyo porcentaje de aceptación apenas supera el 10% de los encuestados, expresa al ser entrevistado por El impulso el politólogo y profesor universitario Wilfredo Páez, quien considera que dentro de ese ambiente no se sabe cómo quedará el cuadro de preferencia porque aún no se ha definido la fecha para celebrar las elecciones primarias de la oposición y más aún, no se ha desarrollado la campaña en la que participarán otros aspirantes.

publicidad

Promover las primarias en este momento puede ser la gran herramienta para motorizar el ánimo del electorado, expresa. Las encuestas también indican que la mayor parte de la población desea participar en un proceso, pero del mismo modo quiere que el candidato sea escogido de la manera más lícita, inobjetable, transparente y competitiva.

Sólo así será posible que participen cinco, seis o siete millones de personas, lo que catapultaría el liderazgo del sector del país que aspira el cambio político y, desde luego, económico y social de Venezuela.

Hay dirigentes de un sector político que como sus candidatos no tienen aceptación en la opinión pública están proponiendo llegar a un consenso, para evitar el fracaso de sus intereses.

De las tres figuras que aparecen favorecidas en las encuestas, dos han planteado, públicamente, que si se recurre al Consejo Nacional Electoral para que asista las primarias, van a ser candidatos per se porque no confían en ese organismo.

El panorama político que se ve en este momento interesante podría convertirse en un panorama gris para el país, advierte nuestro entrevistado. Porque, por un lado, si el CNE controla las primarias, puede hacer que ese voto mayoritariamente independiente de los venezolanos se diluya. Y, por el otro, el factor conocido como el “madurismo” pudiera salir ganando en esta revuelta por el hecho de que tiene tres millones de lo que, electoralmente, es determinado como voto duro, a los que hay que agregar otros dos millones de sufragios que puede obtener de los grupos sociales formados para presionar en los sectores populares, como las UBCH.

Hay que observar esta situación con mucho cuidado, ya que si no se escoge una candidatura en las primarias de la manera más expedita, el panorama, como ya lo decía anteriormente, se tornará gris.

No están equivocados quienes sostienen que ese proceso electoral puede ser llevado a cabo por la propia sociedad civil organizada, a través de las universidades, porque claramente es un proceso interno y, además, democrático plenamente de la misma gente.

Hay que distinguir muy bien que las primarias es un proceso propio de la población mayoritariamente independiente, distinta a las presidenciales en las que tradicionalmente han copado el escenario las organizaciones políticas. Y ya habrá ocasión de prepararse para ellas.

Wilfredo Páez manifiesta que desde que el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, doctor Jesús María Casal, presentó un documento para solicitar apoyo técnico del CNE, a la directiva de éste, ha generado preocupación en los sectores que quieren el proceso, pero que éste sea llevado a cabo por la propia sociedad a través de las universidades.

Es por ello que esa Comisión de Primaria debe estar atenta a la opinión de la gente, que a la hora de la verdad es la que está llamada a participar en un proceso que realmente sea transparente y, por tanto, escoja la candidatura que pueda enfrentar exitosamente al oficialismo.