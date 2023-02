Aprende a preparar alcachofas confitadas en aceite caseras, muy tiernas y sabrosas y de forma sencilla. En la receta verás cómo pelar las alcachofas convenientemente, algo muy fácil pero también entretenido. Después verás cómo confitar las alcachofas tanto en olla tradicional como en olla lenta, ofreciendo ambas un resultado fantástico.

Si te gustan las alcachofas te recomiendo todas las recetas con ellas que tenemos en el blog, empezando por cómo hacer alcachofas cocidas con tiempos de cocción y trucos y con ellas podrás preparar las clásicas alcachofas con jamón y cebolla. También quedan buenísimas estas alcachofas al horno que se cocinan casi enteras y sin pelar o estas alcachofas a la plancha, riquísimas.

Ingredientes para hacer alcachofas confitadas en aceite caseras, muy tiernas (4 personas):

12 alcachofas frescas o la cantidad que prefieras.

1,5 litros de aceite de oliva virgen extra.

Preparación, cómo hacer alcachofas confitadas en aceite caseras, muy tiernas:

Empezamos limpiando las alcachofas. Quita con tus propias manos las hojas más exteriores y duras hasta llegar a esas que están un poquito más amarillas y suaves. Has de saber que siempre tienes que pelar la alcachofa un poco más de lo que te gustaría, ya que suele dar un poco de pena retirar tantas hojas pero es importante que llegues hasta las amarillas. Lo ideal es utilizar unas alcachofas de calidad pero si las que estás utilizando tienen en el interior los pelillos un poco duros puedes retirarlos con ayuda de una cucharita de postre. Pela (lo ideal es con un pelapatatas) el rabo. Por último corta el extremo inferior de la alcachofa. Ve dejándolas en un bol lleno de agua con el zumo de limón para evitar que se oxiden. Eso si, como suelen flotar una parte de la alcachofa puede quedar fuera del agua y oxidarse así que un buen truco para evitarlo es colocar encima un colador o escurridor grande de manera que las alcachofas queden completamente sumergidas en el agua. Cuando las tengas todas peladas ve sacándolas cogiéndolas del rabito, escúrrelas e incluso aprieta un poco para que salga el agua y déjalas sobre papel de cocina para que suelten el agua que les quede. Pon las alcachofas en la olla que vayas a utilizar. Para esta receta es importante controlar la temperatura así que puedes utilizar una olla tradicional y un termómetro de cocina o bien una olla de cocción lenta. Yo como tengo una de estas ollas la suelo utilizar cuando preparo alcachofas confitadas pero antes también las preparaba en olla tradicional y es igual de sencillo solo que hay que estar un poco más pendiente de la temperatura. Cubre las alcachofas por completo con aceite de oliva virgen extra. No te preocupes si necesitas una gran cantidad ya que este aceite no se desperdicia, después de cocinar en él las alcachofas y conservarlas puedes utilizarlo para volver a confitar alcachofas o para aliñar todo tipo de platos, en ensaladas por ejemplo queda de 10. Un buen truco para que no floten es cubrirlas con papel de horno, puedes recortarlo del tamaño del tu olla y ponerlo encima. Las alcachofas necesitan cocinarse alrededor de 2 horas a una temperatura entre 70ºC y 80ºC así que durante toda la cocción ve midiendo con el termómetro la temperatura y sube o baja el fuego según se necesite e incluso si ha subido mucho la temperatura aparta unos minutos la olla del fuego para que baje rápidamente. En todo caso y para no equivocarte lo ideal es cocinarlas con fuego muy suave, casi al mínimo. En mi olla lenta, en «baja» se han mantenido en esos 70ºC si tapaba la olla así que si utilizar olla lenta te recomiendo hacerlo así. A partir de 1 hora y media puedes ir comprobando si están tiernas, simplemente pincha con un tenedor una alcachofa en su zona más gruesa, si lo haces sin dificultad déjalas cocinarse unos 10 minutos más y listas pero si te cuesta un poco haz la prueba de nuevo cuando lleven 2 horas. El tiempo dependerá del tipo de alcachofa y de su tamaño, en ocasiones he cocinado algunas que en 1 hora y media estaban listas y otras más duras y casi fuera de temporada que me han tardado hasta 3 horas (error lo de no hacer esta receta cuando toca y con alcachofas de calidad). Cuando estén listas pasa las alcachofas sin el aceite a recipientes de cristal. Cuando se hayan enfriado tanto las alcachofas como el aceite, ahora si, incorpora el aceite y procurando que las alcachofas queden completamente sumergidas en él. Guarda el recipiente en la nevera y empieza a utilizarlas con al menos 24 horas de reposo.

Tiempo: 3 horas

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Cuando lleven 24 horas en la nevera reposando ya puedes utilizarlas. Simplemente sácalas de la nevera al menos media hora antes de comerlas para que estén a temperatura ambiente y sírvelas así tal cual, cortadas por ejemplo en mitades o cuartos. También puedes cortarles el rabo y abrirlas como flores de alcachofa y tanto en forma de flor como en medios o cuartos siempre puedes darles un golpe de horno o de plancha para comerlas calientes y, en cualquier caso, recuerda echarles un poco de sal ya que no se les ha añadido ninguna para el confitado. Guardadas en la nevera en su aceite pueden aguantar hasta 15 días y también puedes hacerlas conserva para tenerlas durante meses en la nevera.

Disfruta de estas exquisitas alcachofas que quedan con una textura tierna fantástica y además conservan todo su sabor. Utilízalas como protagonistas de tus platos pero también acompañando ensaladas, de guarnición, en platos de pasta o arroces por ejemplo, están de auténtico… ¡escándalo!

Variantes de la receta de alcachofas confitadas en aceite caseras, muy tiernas:

Para confitarlas puedes hacerlo con sus rabos o bien cortarlos y que se confiten por separado. También puedes cortarlas por la mitad o incluso en cuartos antes de confitarlas para reducir un poco los tiempos de confitado, en este caso deberás ir comprobando el punto cada 15 minutos a partir de que lleven 1 hora de confitado.

Consejos:

Es importante fijarte en algunos detalles a la hora de comprar las alcachofas para asegurarte de que están frescas y en perfectas condiciones. Lo ideal es que sus hojas estén muy apretadas y bastante duras, sin ninguna zona ennegrecida. Aún así hay bastantes variedades y lo que mejor me funciona es comprarlas en mercados o fruterías de confianza, en las que se que traen verduras de buena calidad. Si por lo que sea estás pelándolas y las notas duras e incluso tienen los pelillos del interior endurecidos, retíralos y mi recomendación es que las prepares de otra forma, por ejemplo cocidas, ya que estas alcachofas tardarán mucho tiempo de confitado y es una lástima dedicarles tanto tiempo para no conseguir el mejor resultado. Te lo digo por experiencia, que alguna vez me ha pasado.