Cole Hamels firma contrato de Ligas Menores con Padres de San Diego

El veteranísimo lanzador zurdo Cole Hamels firmó un contrato de Ligas Menores con invitación a los Spring Training con los Padres de San Diego, informa Robert Murray.

El contrato es de una temporada con una opción de salida en caso de que no haga parte del roster para el Opening Day de la temporada 2023, sin embargo, también tendría la opción de ser asignado a Ligas Menores y seguir luchando por una oportunidad en el equipo grande.

La rotación de los Padres de San Diego no es la mejor de las Mayores, pero si una de las mejores, conformadas por los veteranos Yu Darvish, Joe Musgrove, Blake Snell y Michael Wacha, sin embargo, aún queda un lugar para un quinto abridor y hay varios pretendientes, tales como Nick Martinez, Julio Teheran, Ryan Weathers y el recién llegado Cole Hamels. Se espera que este ultimo abridor que falta para complementar la rotación sea definido a medida que se acerquen los últimos dias de los Spring Training 2023.

Hamels en su momento fue considerado uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas, en catorce temporadas de carrera acumula ERA de 3.43 con 2,560 ponches en 2,698 entradas, registrando un récord positivo de 163 victorias con 122 derrotas en 422 juegos como abridor con los Phillies de Philadelphia, Rangers de Texas, Cubs de Chicago y Bravos de Atlanta.

Cole Hamels de 39 anos, 6’4 de estatura y 205 libras, es cuatro veces all-star como también MVP de una Serie del Campeonato, MVP de una Serie Mundial y obviamente, ganador de Serie Mundial en el 2008 y sub-campeón en el 2009. Ambos logros con los Phillies de Philadelphia, con quienes vivió sus mejores tiempos en las Grandes Ligas.

Free-agent pitcher Cole Hamels and the San Diego Padres are in agreement on a minor-league contract, according to a source familiar with the deal.

— Robert Murray (@ByRobertMurray) February 16, 2023