Declaraciones de Mike Clevinger ante la situación que enfrenta en su vida personal

El nuevo lanzador de los Medias Blancas de Chicago, Mike Clevinger, se reportó a los entrenamientos de primavera en medio de la investigación en curso de la MLB sobre denuncias de una posible violencia doméstica por parte del lanzador.

Rick Hahn, gerente general de los Medias Blancas de Chicago, dijo ante los medios que no podia hacer nada más que permitirle al lanzador que asistiera a los campos de entrenamientos debido a que la MLB aún no culmina con la investigación.

La mujer que acusa a Clevinger es la señora Olivia Finestead, madre de uno de los tres hijos de Mike Clevinger, quien hizo públicas las fotos de su cuerpo con presuntas agresiones del lanzador de los Medias Blancas de Chicago.

En una publicación de Instagram el 24 de enero, Olivia Finestead dijo que ella es la madre del hijo de Clevinger y alegó que él tuvo otros dos hijos que no eran suyos. Ella publicó una foto de marcas en su cuerpo con palabras adjuntas que alegaban que las lesiones eran “de cuando me arrojó un iPad embarazada” y “finalmente se fue cuando me estranguló”.

Declaraciones de Mike Clevinger….

“Solo les pido a todos que esperen y no se apresuren a juzgar… Amo a mis hijos más que a nada y nunca lastimaría a una mujer… No hice nada malo”.

Mike Clevinger niega en su totalidad las acusaciones de su ex-pareja, pidiendo al mundo del beisbol, en especial a la de la MLB que no tomen decisiones a la ligera sin antes estar seguros de que hicieron una buena investigación al respeto.

Clevinger, de 32 años, firmó un acuerdo de 12 millones por una temporada con los Medias Blancas de Chicago. Sus planes son tener la mejor temporada posible para luego ir por un trato a largo plazo en la próxima agencia libre. Un suspensión es lo que menos le convendría en estos momentos a la carrera de Clevinger.