Estudiantes de la Universidad de Carabobo desconfían de promesa

“Ver para creer” es el dicho que utilizan los estudiantes de la Universidad de Carabobo (UC) ante las declaraciones del gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, y Nicolás Maduro de recuperar el campus universitario.

El pasado 14 de febrero, Lacava y Maduro hicieron un recorrido por las zonas de la universidad, y con un video para redes sociales, prometieron «la recuperación total de la Universidad de Carabobo».

Por el hecho, NTA se movilizó al alma mater para conocer la opinión de los estudiantes ante las declaraciones del presidente del país.

Estudiantes de la Universidad de Carabobo no están seguros de que se cumpla la promesa de los mandatarios

A pesar de que los estudiantes consideran que se necesita con urgencia la reparación de muchas zonas en la UC, no tienen plena confianza de que Lacava y Maduro cumplan con la promesa que quedó evidenciada en redes sociales.

«Ojalá no se queden en promesas, que se cumplan realmente, ya que todos los que hacemos vida en la UC lo merecemos y lo necesitamos».

«Ver para creer, no estoy muy segura de que cumplan».

«Bueno, esperemos que sí, pero de cumplir, no creo que lo hagan en su totalidad»

«No, no confío. Hasta no ver cumplidas sus promesas, me mantengo escéptica»

Fueron algunos de los comentarios de distintos estudiantes de la Universidad de Carabobo.

¿Qué zonas están más afectadas en la UC?

La universidad tiene bastantes zonas precarias, los salones no cuentan con electricidad, y si la tiene, solo es media fase, por lo que los profesores a veces tienen que ingeniárselas para conectar un video beam.

Por otro lado, los baños están en condiciones deplorables, y no hay suficientes habilitados para la cantidad de estudiantes que hacen vida en la UC día a día.

Los estudiantes de Ciencias de la Salud no cuentan con los equipos operativos para realizar sus prácticas, y el transporte de la universidad no llega a todos los municipios del estado Carabobo.

«Los estudiantes de Puerto Cabello no tenemos transporte por parte de la universidad, y el carnet de estudiante no tiene ningún beneficio porque cuando voy a subir en autobús de Valencia al Puerto sigo pagado $2», afirmó Geraldine Reyes, estudiante de FACES en la UC.

Las áreas verdes, los huecos en las calles, la seguridad dentro de la universidad, y la normalización de clases son factores que los estudiantes de la UC también esperan que se tomen en cuenta cuando se vaya a recuperar el campus.

