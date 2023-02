Melissa Vallecilla sobre Anuel: “Tenía preservativos y no los quiso usar”

La modelo Melissa Vallecilla, quien asegura tener una hija con Anuel AA, la cual el cantante se niega a reconocer, reveló lo que pasó la noche que supuestamente quedó embarazada del puertorriqueño.

El pasado martes 14 de febrero, durante una entrevista para Telemundo con el periodista Quique Usale, la colombiana relató detalladamente su versión de los hechos, en la que explicó que conoció al artista en una fiesta a la que ambos asistieron y, debido al gusto que sintieron el uno por el otro, se originó su relación.

Según Melissa Vallecilla, en ese entonces utilizaba como método anticonceptivo un dispositivo intrauterino, motivo por el que no pensó que quedaría embarazada tras mantener relaciones sexuales con Anuel, luego de la fiesta. Además, señaló que el intérprete de Monstruo se negó a usas preservativos.

Foto – Cortesía

“En ese entonces yo planificaba, yo tenía la “T” y cuando pasó lo que pasó yo estaba segura de que no iba a haber embarazo. Él no se protegió tampoco, él tenía su caja de preservativos y él no los quiso usar… ¿por qué?, no sé”.

Sin embargo, días después del encuentro, Melissa tuvo un retraso que la hizo sospechar de un embarazo, lo que confirmó luego de hacerse una prueba.

Si bien el rapero ha desmentido haber estado con la mujer y toda su historia, durante la entrevista Vallecilla expresó que esa noche el boricua se mostró muy atento y se comportó de la misma manera como lo hace en su perfil de Instagram cada vez que comparte con sus seguidores.

Cabe recordar, que el pasado 9 de febrero, a través de un video publicado en las redes sociales, el también compositor aseguró que nunca tuvo una relación con la colombiana que lo señala como padre de su hija, aunque sí reconoce que la conoció.