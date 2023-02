Perú | ¿Quién es la alcaldesa de San Juan de Miraflores?

DELIA CASTRO INTEGRABA LISTA DE CANDIDATO LUIS MENDIETA, QUIEN FUE INHABILITADO DÍAS ANTES DE LAS ELECCIONES

En el distrito de San Juan de Miraflores, ubicado en el sur de Lima, con una población de 430,772 habitantes, se da un caso que ha concitado la atención de propios y extraños, dado que la actual alcaldesa de esa jurisdicción, Delia Castro Pichihua no es conocida por sus mismos pobladores.

Esto se vio hace poco durante una emotiva ceremonia ofrecida por el 142° aniversario de la batalla de San Juan, que tuvo como escenario la Plaza de Armas del distrito, que contó con la presencia de la burgomaestre y tanto el público asistente como en redes sociales se preguntaban, ¿Quién era Delia Castro?

Lo que se sabe es que Castro Pichihua accedió inesperadamente al sillón municipal sanjuanino, porque era la segunda de la lista, del candidato Luis Mendieta del partido Alianza para el Progreso (APP).

TACHADO

Pero días antes de los comicios del 2 de octubre del 2022, el postulante fue inhabilitado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Pese a ello, la lista de Mendieta ganó y, dándo la sucesión como ordena la ley, fue Delia Castro quien juramentó.

Lo extraño es que pese a que Mendieta fue tachado, sí aparecía en la cédula de sufragio, lo que generó confusión.

En el JNE se determinó que fue la opción de APP la que ganó, y no necesariamente el candidato a alcalde, por lo tanto la alcaldesa ahora tiene el cargo.

Mendieta habría sido inhabilitado debido a un proceso abierto que tendría por una deuda a una empresa, hace 19 años. A lo que el ex postulante contestó que “es totalmente injusto porque el tema está judicializado, no podemos permitir que por una razón de que una tacha, fuera de fecha, y que además es data pública, por una letra de mil quinientos soles, que además no he sido notificado, se pretenda vulnerar mi derecho a ser elegido ya que nuestro distrito goce de un alcalde Sin investigaciones”.

Pese a la tacha, continuó con su campaña y actualmente cumple funciones de asesoría a la alcaldesa Castro.

PERFIL

La alta responsabilidad y exigencia del cargo de alcalde de un distrito con tantas carencias y problemas como San Juan de Miraflores requiere de experiencia. Es por ello que en redes sociales se ha cuestionado su poca preparación para dicho rol.

Castro posee un título de técnico de enfermería en el instituto ITAO y acredita labor como regidora edil de esta misma jurisdicción en el periodo 2015-2018.

En cuanto a experiencia política, según consta en el portal Infogob del JNE, Castro entre los años 2010 – 2011, fundó el Partido Nacional Faena, desempeñándose como directora nacional de asuntos profesionales, técnicos y productivos, además constan un paso por el Partido Popular Cristiano y su actual militancia en Alianza Para el Progreso.

Su lugar de domicilio es el Asentamiento Humano 1ro de junio, y nació en la ciudad de Abancay en la región Apurímac.

TRANSPARENCIA

En atención al pedido de nuestros lectores, este suplemento fiscalizará la labor de la actual alcaldesa de SJM. En los últimos días hemos recibido información sobre presuntas irregularidades en determinadas contrataciones, la misma que será difundida en siguientes ediciones.