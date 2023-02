Transportistas exigen aumento del pasaje a Bs. 10

1537373

El sector de transporte público y de carga de la capital venezolana realizó una asamblea este jueves, 16 de febrero, en la sede de transportistas de Antímano, en Caracas, para definir una propuesta sobre el aumento del pasaje mínimo en las rutas urbanas, el cual esperan que se incremente a 10 bolívares, equivalente a 40 centavos de dólar.

La tarifa en 10 bolívares es superior a la establecida en la Gaceta Oficial N°42.534, del 26 de diciembre de 2022, la cual exhorta a las líneas de transporte privadas que prestan servicio de carácter público a respetar la tarifas del pasaje que fueron establecidas en 4 y 5 bolívares.

Luego de una protesta realizada por los transportistas este 15 de febrero a las afueras del Ministerio de Transporte en Chacao, se acordó que las autoridades darán respuesta a este gremio el 1 de marzo. Sin embargo, los afectados mostraron inconformidad con el gobierno de Nicolás Maduro al postergar las decisiones que beneficien a los conductores.

David Bonalde, presidente de la Unión de Conductores de Antímano (UCA), aseguró que al obtener respuestas por parte del Gobierno tendrán que evaluar si la propuesta se ajusta a los requerimientos que realizan. De no definirse un aumento del pasaje acorde a las solicitudes, pedirán una reconsideración de los acuerdos. Asimismo, se plantean realizar una asamblea con los transportistas de todo el territorio nacional.

«Vamos a evaluar las respuestas que tengamos y si no nos convence tendremos que reunirnos nuevamente para definir qué haremos. Hasta el momento no podemos predecirlo», explicó el vocero de los transportistas en una entrevista vía telefónica con El Pitazo.

En medio de las dificultades y el bajo poder adquisitivo de los venezolanos para pagar un pasaje, David Bonalde indicó que el Gobierno debe considerar medidas compensatorias como la asignación de un bono de transporte o insumos subsidiados para los transportistas. Advirtió que los vehículos quedarán paralizados y no tendrán recursos para repararlos.

Los transportistas más afectados son los que cubren las rutas urbanas, pues los suburbanos tienen el pasaje anclado al dólar, al igual que los interurbanos. En el caso de Caracas, se cobra en bolívares y deben esperar que el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) realice los anuncios de un incremento del pasaje, según dijo Bonalde.

Otro de los planteamientos de los transportistas son las dificultades para surtir combustible a las unidades, así como el acceso a insumos para repararlas. Aseguran que debido al incremento del dólar se les devalúa el dinero en bolívares que reciben a diario.

«Las estaciones de servicio no están operativas los domingos. Por lo tanto, las unidades no equipan combustible ese día y eso dificulta la capacidad de transporte los días lunes. Siempre las paradas están abarrotadas de gente porque no hay vehículos con gasoil», sentenció.

Desde agosto de 2022 hasta enero de 2023 los transportistas han impuesto al menos tres aumentos del pasaje en la Gran Caracas de manera unilateral. Es decir, sin una aprobación oficial.

Mairen Dona LópezGran Caracas

