Un muerto y siete heridos en una explosión de un tren en Pakistán

Al menos una mujer murió y otras siete personas resultaron heridas en una explosión dentro de uno de los vagones de un tren de pasajeros en marcha en el este de Pakistán, informaron este jueves fuentes oficiales que desconocen las causas de la explosión.

“La explosión ocurrió en el vagón número cuatro de clase económica cerca del baño a las 7.10 de la mañana (GMT +5)», y como consecuencia, una mujer murió y otros siete pasajeros resultaron heridos, confirmó a EFE un portavoz de Pakistan Railways, Babar Raza.

El incidente ocurrió cuando el tren de pasajeros Jaffar Express pasaba por la provincia de Punjab mientras cubría una ruta de la ciudad de occidental de Quetta, en la provincia de Baluchistán; a la occidental Peshawar, en la provincia de Khyber Pakhunkhwa.

⚡️Jaffer Express Blast in Pakistan Kills Two

An explosion on the train bound for Quetta from Peshawar has left two passengers dead and four others injured.

A spox for Pakistan Railways has suggested the incident was terror-related. #Killing #Blast 📍#Pakistan pic.twitter.com/iCYVQLUhSN

— International Crisis Room 360 (@ICR360) February 16, 2023