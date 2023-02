Venezolano Victor Martínez regresa al mundo del béisbol con los Blue Jays de Toronto

El venezolano y ex-jugador estelar del beisbol de Grandes Ligas, Víctor Martínez, vuelve al mundo de las Grandes Ligas pero esta vez sin bate y sin spikes, ya que ha sido contratado por los Blue Jays de Toronto como asistente especial.

Informa Jon Morosi que Victor Martínez sostuvo una gran relación de amigos que todavia mantiene viva con el presidente y directo ejecutivo Mark Shapiro, y el gerente general Ross Atkins, con quienes compartió camerinos desde sus tiempos como jugadores en los Indios de Cleveland en los años 2002 hasta el 2009.

News: Victor Martínez has joined the #BlueJays front office as a special assistant. He has a strong relationship with Mark Shapiro and Ross Atkins from their time together in Cleveland. @MLBNetwork @MLB @Sportsnet

— Jon Morosi (@jonmorosi) February 16, 2023