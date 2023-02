Buck Showalter sobre Francisco Álvarez y la oportunidad de estar en el Opening Day

“Creo que lo abordará de esa manera. Siempre quieres que los jugadores te hagan pensar en qué pasaría si. Analizamos todas las narrativas posibles”, dijo Showalter sobre las posibiliades del venezolano.

Buck Showalter was asked about Francisco Álvarez and if he is competing for a spot in camp for the Opening Day roster:

“I think he’s going to approach it that way. You always want players to make you think about what if’s. We look at every possible narrative.” pic.twitter.com/W2I8X4Ci5a

— SNY (@SNYtv) February 17, 2023