El video que le mandaron Piqué y Clara Chía a Shakira

Durante los últimos meses no se ha hablado de otra cosa. El terremoto que supuso la ruptura entre Gerard Piqué y Shakira y la nueva relación que emprendió el exfutbolista del Barcelona con Clara Chía ha copado muchas informaciones y titulares.

Tras el tsunami generado, Gerard Piqué y Clara Chía formalizaron en público su relación sentimental mientras Shakira siguió mandando indirectas a Piqué como ocurrió el pasado día de San Valentín. El 14 de febrero, la artista sudamericana publicó un vídeo en el que cantaba la canción ‘I might kill my ex’ (Podría matar a mi ex).

Pero a Piqué parece que no le está afectando para nada las actitudes que está tomando su expareja y pasea su amor con Clara Chía allá donde va. Esta vez, se les ha vuelto a ver juntos en público en el último partido del equipo de Gerard Piqué, el FC Andorra.

LAS MALAS LENGUAS DICEN QUE ETIQUETARON A SHAKIRA:

Se filtra el vídeo más íntimo y caliente de Clara Chía y Piqué

