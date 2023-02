En jaque se encuentran empresas del sector de transporte de carga pesada

Así como la jugada del ajedrez en la cual se ataca a la figura principal del tablero y se pone en jaque, diversas situaciones han venido a complicar el trabajo de las empresas del sector de transporte de carga pesada en la región central del país.

En este sentido Jonathan Durvelle, presidente de la Cámara Regional de Carga,en trabajo conjunto con Asotracointeiner, Fetragrancipc y Frente de Volqueteros; destacó que el reciente ajuste en las tarifas por concepto de pagos de peajes influye de forma negativa en la estructura de costos de ellos. Estos montos fueron determinados sin tomar en consideración a los transportes de carga pesada, principales usuarios de las vías.

En declaraciones a los medios de comunicación, Durvelle rechazó que las nuevas tarifas se hayan anclado al precio del petro, por cuanto se imposibilita la planificación de sus recursos, debido a las fluctuaciones del valor de la criptomoneda.»Puede ser un precio hoy y mañana otro», señaló.

De igual considera que el incremento de los pagos de peajes no puede ser lineal. «Hay vías en Venezuela que no tienen seguridad o no cuentan servicios de atención. Cada vía tiene sus realidades, algunas cuentan con servicios viales y seguridad como es el caso de la ARC (Carabobo) y otras no y tampoco se puede pagar lo mismo por carreteras y autopistas «, resaltó.

Otros de los elementos que complica la situación de este sector, son los referentes al pago de impuestos y servicios públicos en Valencia.

«Todo ello suma en nuestros costos; mientras que nos vemos impedidos de incrementar nuestras tarifas (las cuales ya se encuentran obsoletas) y tenemos una enorme competencia desleal para el traslado de mercancías», dijo.

«Queremos seguir siempre a la carga. Nuestras empresas movilizan más del 95 por ciento de lo que consumen los venezolanos. De allí la importancia de mantenerlas abiertas», finalizó.