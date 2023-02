En La Candelaria tienen más de 6 meses sin internet de CANTV

Este jueves un grupo de vecinos de la parroquia La Candelaria, de Caracas, protestó porque tienen más de seis meses sin servicio de internet de Cantv.

Son más de 2.000 familias las que están afectadas por la interrupción del servicio, que se presentó a finales de septiembre del 2022 por la caída del cable 4, que suministra internet a esa zona.

«Aquí la gente no pudo en diciembre comunicarse con sus familiares en el exterior. Los que trabajan vía online no han podido seguir trabajando y han sido despedidos. Los estudiantes no han podido cumplir con sus tareas porque no tienen el servicio», indicó Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas.

El señor Eduardo Pulido es habitante de las residencias Darijak, y uno de los afectados por la avería. Asegura que desde septiembre del 2022 su día a día se ha vuelto un caos, porque trabaja de manera online.

«He tenido que pedir internet en casa de familiares o amigos en otras parroquias para poder trabajar, y eso es bastante incómodo. Aparte de que Cantv nos está cobrando unas tarifas altísimas», aseguró Pulido.

En medio del desespero, los vecinos han llevado cartas, han denunciado la avería, e incluso recogieron firmas, pero hasta el momento no han recibido una respuesta formal de Cantv.

«Han llegado trabajadores de Cantv a decir que para restituirles el servicio debe pagar $40 o $50 dólares por apartamento», denunció Carlos Julio Rojas.

