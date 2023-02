España | El Joventut hace soñar a Badalona

El Joventut hace soñar a Badalona. El anfitrión de la Copa del Rey se ha clasificado para semifinales después de sorprender al Baskonia en el último duelo de cuartos (94-81). Aupado por una afición entregada y con una faena muy coral -cinco jugadores en dobles dígitos de anotación-, la Penya firmó una segunda parte excepcional en la que anotó 59 puntos y se enfrentará a un Lenovo Tenerife que se regaló un paseo militar ante su vecino Gran Canaria. En el horizonte, la posibilidad de disputar su primera final desde 2008.

38 años después de su anterior paso por Badalona, la Copa volvía a la ciudad catalana y el brillo de tanta emoción cegó de inicio al Joventut. Eso o que Rokas Giedraitis tenía ganas de irrumpir en el torneo en elefante en cacharrería. Un poco de cada, seguramente. El caso es que el lituano se despachó con 11 puntos casi seguidos y catapultó al Baskonia a un inicio fulgurante (4-17). Acabaría siendo un espejismo sin más importancia.

Carles Durán reaccionó metiendo en la pista a Pau Ribas para que guiara con su experiencia el despertar de la Penya. Dicho y hecho. El base fue el artífice del parcial de 10-0 con el que los locales, impulsados por la hinchada verdinegra en su condición de anfitriones, se presentaron a la eliminatoria (14-17).

El Joventut siguió empujando para desbancar del marcador al Baskonia, pero acusaba la falta de puntería de Ante Tomic, que no se estrenó hasta el minuto 17 en el día de su 36 cumpleaños. Cuando el croata finalmente vio aro, lo hizo para equilibrar el marcador (32-32), pero su equipo no pudo dar el último pasito. Los de Joan Peñarroya no desaprovecharon la ocasión de dar otro pequeño arreón antes del descanso, con triple sobre la bocina de Costello incluido (35-42). No estaban preparados para la tormenta huracanada que estaba a punto de pillarles sin cobijo posible.

El anfitrión la rompe

Todo cambió en el tercer cuarto. El Joventut completó el cuarto soñado por cualquier entrenador y destrozó al Baskonia a base de garra y acierto desde el perímetro, donde se lo pasaron en grande Joel Parra y Brodziansky. El Olímpico de Badalona se derritió con sus ídolos, que veían el aro como una piscina. El parcial fue de 33-15, un +18 contra todo un señor equipo de Euroliga. Ni los primeros puntos de Howard sirvieron para taponar la sangría de los vitorianos, que llegaron al último periodo contra las cuerdas (68-57) y groguis como ese boxeador que ya no sabe ni de dónde le vienen los golpes.

Para más inri, Howard fue eliminado personales cuando todavía faltaban más de ocho minutos para el final. El Joventut lo celebraba con otro ronda de derechazos que dejaban al Baskonia al borde del KO definitivo (82-65, min.35). Por si faltaban pocos a la fiesta, en los últimos minutos se sumó Tomic (18 puntos) para rematar a un rival que llegaba a Badalona con una gran oportunidad a la vista y abandona esta Copa con un fracaso estrepitoso como único bagaje, humillado por los ‘olés’ futboleros que escuchó desde la grada. Fiesta completa para el anfitrión.