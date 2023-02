Julio Urías sobre el Clásico Mundial: «Podemos sacar a México adelante en el béisbol»

El mexicano Julio Urías habló en conferencia de prensa sobre la selección de México de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2023, el cual se jugará del 8 al 21 de marzo.

La intención del capitán y número uno en la rotación mexicana para la competencia, es poder sacar al país adelante a través del béisbol.

El lanzador llega al Clásico Mundial de Béisbol 2023 en el mejor momento de su carrera: se encuentra entre los mejores 10 pitchers para la MLB 2023, y como el mejor pitcher zurdo del evento. Recientemente también fue ubicado en el puesto 50 de los mejores 100 jugadores de Grandes Ligas para la Campaña 2023.

Pero lo anterior no desenfoca al siniestro, quien a pesar de que a México no lo consideran al menos entre los 5 favoritos para ganar el torneo, Urías considera que al tratarse de béisbol los juegos no se ganan si jugarse y hay que jugar al menos los 9 innings y los 27 outs.

Para el pitcher todos los jugadores que representan a México en el evento son importantes tanto para la selección como para sus equipos de MLB.

Sobre el roster, el mexicano dijo que todos los jugadores están motivados para representar al país. “Siento que estamos haciendo buen trabajo, no solo yo, mis compañeros están haciendo un tremendo trabajo como siempre lo he dicho y siento que el confiar en nosotros mismos, confiar en que sabemos, que que podemos sacar al al país adelante hablando de béisbol, yo siento que que eso me da orgullo y también siento que mis compañeros están en la misma posición”, dijo el sinaloense.

Con respecto a su preparación para el Clásico, Urías ha armado un buen plan para llegar lo más listo posible para ese día.

Sobre los jugadores de otras nacionalidades que van a representar a México en el evento como Randy Arozarena y Austin Barnes, para el lanzador con que quieran jugar con ellos es más que suficiente.

Urías, sin menospreciar al resto de los equipos de MLB, está consciente la cantidad de aficionados que tienen los Dodgers en México y lo que representa para los mexicanos al igual que la posibilidad de enfrentar a sus compañeros como Clayton Kershaw y Freddie Freeman entre otros.

Este será el primer Clásico Mundial de Béisbol de Julio Urías, ya que en 2017, no pudo jugar porque su situación con los Dodgers era distinta. A pesar de esto y de tener tan solo 26 años de edad el pitcher funge de mentor en la selección de México.