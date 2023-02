Nestlé Venezuela se pronuncia tras advertencias de Diosdado Cabello

La mención de Diosdado Cabello a Savoy, filial de Nestlé, fue atendida en un comunicado de la multinacional suiza.

«La empresa no ha autorizado, directa o indirectamente, pautas comerciales en ningún medio de comunicación digital, impreso o audiovisual fuera del país; así como tampoco pauta con influenciadores en el exterior», reza parte del escrito divulgado por Nestlé Venezuela.

Diosdado Cabello había dado una advertencia a Savoy por una supuesta publicidad de la periodista Carla Angola.

En medio de la acusación, Nestlé Venezuela pidió que el uso de sus marcas comerciales no se aplique sin las debidas autorizaciones requeridas, y en ese sentido, rechazó a quienes lo han efectuado con fines comerciales o de cualquier otra índole. De lo contrario, se reservan cualquier acción legal.

«Después no chillen Savoy. Yo sé que el que va a actuar rapidito me está escuchando y entendió. Ella sale con una cesta de productos Savoy y esa es una marca venezolana. ¿Entonces nosotros vamos a financiar a quienes atenten contra este país y nos vamos a quedar con los brazos cruzados? Yo no soy ese y ya veremos», exclamó el diputado Cabello.