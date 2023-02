Rangers de Texas refuerzan sus jardines con Robbie Grossman

El experimentado jardinero Robbie Grossman firma contrato con los Rangers de Texas para la temporada 2023 de MLB.

Los Rangers de Texas siguen armando un equipo interesante de cara a la temporada 2023 de las Grandes Ligas – MLB y este viernes anunciaron la contratación del experimentado jardinero Robbie Grossman, quien jugó en el 2022 con los Tigres de Detroit y Bravos de Atlanta.

A través de sus redes sociales, los propios Rangers anunciaron la firma de Grossman con un contrato de Grandes Ligas por un año, siendo sin duda una pieza de mucha importancia para sus jardines en esta nueva campaña 2023.

We’ve agreed to terms with OF Robbie Grossman on a one-year deal for the 2023 season. pic.twitter.com/zwWlVEOsQY

— Texas Rangers (@Rangers) February 18, 2023