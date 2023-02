José Alvarado firma contrato millonario con los Phillies

El relevista venezolano José Alvarado firma extensión de contrato millonaria con los Phillies de Philadelphia en la MLB.

José Alvarado es un lanzador realmente importante para el bullpen de los Phillies de Philadelphia y por esa razón recibió una extensión de contrato importante, lo que le garantiza estar en esta organización durante un buen tiempo en las Grandes Ligas – MLB.

A primera instancia, Alvarado evitó el arbitraje al firmar por $3.45 millones para la MLB 2023. Posteriormente, los Phillies le dieron una extensión de contrato de dos años (2024 y 2025) por $18.55 millones de dólares.

Congratulations Jose Alvarado who signed an Extension with Phillies!🔥

Congratulations Jose Alvarado for this great achievement. We are extremely proud of this new goal we reached together🙌🏻 #TeamOL pic.twitter.com/kdxlznqk98

— OL Baseball Group (@OLbaseballgroup) February 17, 2023