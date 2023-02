Elvis Andrus y los Medias Blancas de Chicago acordaron contrato por un año

El infielder venezolano Elvis Andrus y los Medias Blancas de Chicago acordaron este domingo hoy 19 de febrero de 2023, contrato de un año para la temporada 2023 de MLB.

Según Jeff Passan de ESPN el acuerdo entre el jugador de cuadro los White Sox solo tiene pendiente el examen físico.

Se espera que Elvis, quien ocupó el puesto de campocorto cuando Tim Anderson se lesionó el año pasado, juegue en la segunda base de los Medias Blancas.

Infielder Elvis Andrus and the Chicago White Sox are in agreement on a one-year deal, pending physical, sources tell ESPN. Andrus, who filled in at shortstop when Tim Anderson was injured last year, is expected to play second base for the White Sox.

— Jeff Passan (@JeffPassan) February 19, 2023