Horacio de la Vega presidente de la LMB en aprietos con algunos dueños de equipos

La más reciente edición impresa de la revista de investigación de Proceso del mes de febrero de 2023, contiene un reportaje acerca de Horacio de la Vega presidente de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) está en aprietos, ya que algunas acciones de directivo han generado inconformidad en un grupo de dueños de equipos de la liga.

En un reportaje titulado LMB: truenan dueños de equipos con su presidente de Beatriz Pereyra, la reportera escribió que el ejecutivo “no se ha conducido bajo los principios éticos de lealtad, transparencia y honradez pues antepone sus intereses personales y los de sus negocios”.

Algunos dueños de equipos consideran que de la Vega está abusando en el cobro de las comisiones que recibe por gestionar patrocinios y la venta de los derechos de transmisión de los juegos, toda vez que reclama un pago de más de 8 millones por estos conceptos, cuando a cada uno de los 18 equipos de la LMB les tocará, si acaso, unos 800 mil pesos de utilidades correspondientes al año pasado, agregó Pereyra.

Los 8 millones de pesos son adicionales a los más de 4.6 millones de pesos anuales que recibe por concepto de sueldos, prestaciones y bonos. Los Dueños de los equipos de béisbol incluso le otorgaron un bono adicional a partir de que generara “un peso” de utilidades para la LMB. Y durante 2022, generó ingresos por arriba de los 130 millones de pesos, monto sin precedente aparece también en el reportaje.

Los presidentes de los equipos que hasta ahora han manifestado que perdieron la confianza a Horacio de la Vega son:

Acereros de Monclova

Toros de Tijuana

Tecolotes de los Dos Laredos

Leones de Yucatán

Algodoneros de Unión Laguna

Saraperos de Saltillo

Rieleros de Aguascalientes

Diablos Rojos del México

Tigres de Quintana Roo

“Tiene actitudes que rayan en lo voraz al buscar mayores bonos, como los patrocinios en especie -por ejemplo, por los boletos de autobús que consiguió con la empresa ADO- o al intentar cambiar las regalías de los equipos por un supuesto patrocinio, con la afectación que esto implica para nuestras organizaciones”, también detalló Pereyra en su reportaje.

“Tiene una actitud de opacidad, pues no presenta al Consejo Directivo ni a la comisión correspondiente los términos de sus contratos, justificándolo con que pueden ser filtrados”, especifican en el escrito de Proceso.

La voracidad de la que hablan tiene que ver con que De la Vega también pretende recibir comisiones por patrocinios que ya estaban cuando llegó a la LMB, como el de Comex y el del grupo gasolinero G500, o por la venta de los derechos de transmisión local que vendieron a escala estatal los propios dueños de equipo, señaló también la reportera.

La molestia y decepción de los equipos de algunos equipos de la LMB sobre Horacio de la Vega también van desde que con los dueños de los equipos más pequeños no tiene actitud de servicio o no los atiende, porque no han realizado los cambios y ajustes necesarios a estatutos y reglamentos, hasta haber hecho que los equipos pagaran la producción de televisión de los juegos cuando el acuerdo original fue que no les correspondía ese gasto, se puede leer también en la revista Proceso.

Por ese motivo De la Vega se confrontó con el dueño de los Tigres, Fernando Valenzuela Burgos, a quien le están reclamando un pago de 5 millones por ese concepto. Además no solicitó autorización para la compra de equipo de televisión para generar las mencionadas transmisiones, puso también Pereyra en su escrito.

Entre las irregularidades más grave del presidente de la liga, denuncian, se encuentran que creó la Dirección de Comercialización con cuatro personas que cobran por honorarios y por cuyos sueldos la LMB erogó el año pasado casi 2.5 millones de pesos. Lo paradójico es que justamente por hacer ese trabajo de comercialización es por lo que De La Vega recibe un salario y comisiones, se señala también en el reportaje de Proceso.

Una de las cuatro personas que forman parte de la dirección de comercialización es Isabel Cerilla, quien también es empleada de la empresa Podium Sports Managment, de la cual De La Vega es propietario. Otro empleado de Podium Sports Managment es Arturo Ledezma, quien le cuesta a la LMB casi 90 mil pesos mensuales, colocó también la reportera en su escrito.

“Existen diversos gastos que, aunque (De la Vega) maneja que son en beneficio de la liga, tienen como objetivo cumplir los proyectos personales que tiene, como el pago de 25 mil pesos para una persona (una mujer que se le paga por fuera de nómina) para que maneje las relaciones publicas con medios de negocios (en los cuales sólo se exalta al presidente y no a la LMB)”, se puede leer también en esta edición de febrero de 2023 de la revista Proceso.

A los dueños y presidentes de los equipos también les molestó enterarse de que Horacio de la Vega tiene un “gestor externo” para el patrocinio de la Lotería Nacional, a quien le paga fuera de la nómina 29 mil pesos mensuales y en total le cargó a la LMB otros 350 mil pesos durante 2022, añadió Pereyra en su reportaje.

A estos gastos hay que añadir también que De la Vega creó el cargo de jefa de la oficina de la presidencia y también contrató a un chofer. Estos dos puestos le cuestan a la LMB casi 1.3 millones de pesos anuales, aparece también en Proceso.

De acuerdo con los dueños, el dinero de la LMB también se ha derrochado en proyectos como el Data Center (donde se recolecta información que supuestamente sirve para tomar mejores decisiones empresariales), la plataforma de streaming donde se transmiten todos los juegos, pero que tiene constantes fallas y la app por la cual se pagaron 5 millones de pesos a la empresa Underdog, puso también la reportera.

A continuación pueden leer completo el reportaje de la revista Proceso en su edición de este mes de febrero de 2023 escrito por la reportera Beatriz Pereyra.

Recientemente Horacio de la Vega participó en el SportBiz y habló de lo autosustentable y de futuro de la LMB que detona su potencial. Y en el pasado mes de enero de 2023, la revista Expansión también publicó un reportaje titulado el negocio que hace jonrón.