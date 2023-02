Manny Machado busca extensión de contrato de 400 millones de dólares

Manny Machado planea renunciar a los 160 millones y 5 temporadas que restan de aquel contrato de 300 millones por 10 anos que firmó con los Padres de San Diego previo al 2019, pero antes, intentará firmar una extension de contrato siempre y cuando lleguen al precio solicitado por el jugador.

Informa el reportero Bob Nightengale de Usa Today, que el dominicano y tercera base, Manny Machado, contempla una extension de contrato que llegue a los 400 millones de dolares antes de irse a la agencia libre al final de la temporada 2023 de Grandes Ligas.

Si Manny Machado logra firmar una extension por un rango de 300 a 400 millones con los Padres de San Diego, el acuerdo comenzaría en el 2024 luego que este se salga de su contrato actual a finales del 2023. Primero tiene que salirse de su contrato actual al que le restan 5 años y 160 millones, para entonces comenzar con la posible extension que podría firmar con su equipo en estos meses.

Nightengale señaló que en caso de que los Padres de San Diego no lleguen al precio de Machado, no descartaría que este sea pretendido por los New York Yankees, New York Mets y Gigantes de San Francisco. Cuando se le preguntó a Machado sobre cuáles son sus razones para irse a la agencia libre, este respondió diciendo: “Hay mucho dinero por ahi” dijo Machado “Mucho dinero, los dueños estan usando mucho dinero y nosotros estamos ganando mucho dinero”.

Sunday notebook: LA #Dodgers not NL West favorites for 2023? ‘May not be a bad thing’; Manny Machado and #Padres more than $100 million apart in talks; the $200,000 cost to insure Clayton Kershaw in the WBC; Bernie Williams’ health campaign; more. https://t.co/08vluEnp4p

— Bob Nightengale (@BNightengale) February 19, 2023