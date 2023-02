Padres le hicieron tentativa e interesante oferta a Manny Machado

Ya los Padres de San Diego han comenzado a hacer esfuerzos para mantener a Manny Machado, sin embargo, no han marchado con mucho éxito.

Manny Machado puso como fecha limite el 16 de febrero para escuchar ofertas de los Padres de San Diego con miras a llegar a una extension de contrato. Hasta el momento, la única oferta que ha presentado al equipo al dominicano fue el 14 de febrero, justo el día de San Valentin.

Informa Kevin Accee que los Padres de San Diego ofrecieron otros cinco años extra por la suma de 106 millones.

Per @sdutKevinAcee: Manny Machado set a February 16 deadline for extension talks with the Padres (this past Thursday). The Padres made one offer (5 yr/21M AAV) 2 days before the deadline

Manny: “I don’t know how you get this information. But write whatever.” pic.twitter.com/LQvFKZzWac

— Talking Friars (@TalkingFriars) February 18, 2023