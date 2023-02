Pillaron a Bad Bunny y Kendall Jenner besándose en un antro de Los Ángeles

Bad Bunny es tendencia y no precisamente por lanzar nueva música, sino porque se han vuelto virales unas imágenes de una supuesta date con nada más y nada menos que de ¡Kendall Jenner!

Por Glamour

Tras protagonizar uno de los momentos más polémicos de internet al tirar el celular de una fan al mar a inicios de año, Benito Antonio Martínez Ocasio, regresa al ojo público. A través de redes sociales los usuarios han comenzado a crear el rumor de que el cantante y la socialité están conociéndose para algo más.

Luego de que el intérprete de “Ojitos lindos” fuera cancelado por internet y que recibiera una ola de críticas por la actitud poco amable con una de sus fans en República Dominicana, ahora ha sido captado dándole un beso a Kendall Jenner en un antro de Los Ángeles.

Según con los testigos, la supuesta nueva “pareja” siempre se mantuvo en bajo perfil e hicieron una llegada y salida discreta. Incluso, se dice que la integrante del clan Kardashian- Jenner, llevó un pañuelo en la cara para no ser identificada.

A pesar que tanto Kendall como Bad Bunny intentaron mantener la total discreción posible, las muestras de amor nunca faltaron, pues aseguran que se besaron entre canción y canción, demostrando así, lo que podría ser el inicio de uno de los noviazgos más mediáticos e inesperados del 2023.

A pesar que ninguno ha confirmado hasta el momento un romance, los comentarios de los fanáticos no se han hecho tendencia en Twitter. Algunos han desaprobado la relación, mientras que otros (como nosotros) seguimos sin poder procesar la noticia.

heard bad bunny was with kendall jenner……i Cant take that information rn……..

pic.twitter.com/VF5VibFCeO

— alex (@ocninetythree) February 17, 2023