Premios Bafta 2023: la lista de ganadores de su 76º edición – El Diario

Por primera vez en más de dos décadas, una película de habla no inglesa arrasó en la gala de la Academia británica. La alemana Sin novedad en el frente triunfó en 7 de las 14 categorías en las que estaba nominada

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta) celebró el 19 de febrero la gala de sus 76º British Academy Film Awards. Se realizaron por primera vez desde 2016 en el Royal Festival Hall de Londres, donde ya se habían organizado antes las ediciones del Bafta para televisión y videojuegos. Considerada como los Oscar británicos, si bien suele dar preferencia a las producciones angloparlantes, su criterio para reconocer también al cine internacional la convierte en uno de los eventos más importantes de la temporada de premios.

La cinta bélica Sin novedad en el frente fue la gran ganadora de la ceremonia. De las 14 nominaciones que recibió, ganó en 7 categorías, entre ellas la joya de la corona, como Mejor Película. Es la primera vez que una película de habla no inglesa arrasa en estos premios desde El tigre y el dragón en el año 2000.

Por su parte, Los espíritus de la isla, que también era uno de los favoritos con 10 nominaciones, se llevó cuatro estatuillas, incluida la de Mejor Película Británica. Empató con Elvis, que también logró cuatro premios, mientras otras producciones como Aftersun, Babylon, Todo en todas partes al mismo tiempo y Avatar: el camino del agua, se llevaron respectivamente un galardón.

Los ganadores

Edward Berger, ganador del premio a Mejor Director por Sin novedad den el frente. Foto: EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Sin novedad en el frente ganó en la categoría de Mejor Película, donde competía contra Los espíritus de la isla, TÁR, Elvis y Todo en todas partes al mismo tiempo. La producción alemana obtuvo también Mejor Película de Habla No Inglesa, en la que figuraban Argentina, 1985, Corsage (Francia), Decision to Leave (Corea del Sur) y The Quiet Girl (Irlanda).

El filme ganó además Mejor Guión Adaptado y Mejor Director, para Edward Berger. También Mejor Cinematografía, Sonido y Banda Sonora.

Por su parte, Aftersun ganó un Bafta en Mejor Debut de un Director, Guionista o Productor Británico para Charlotte Wells, quien la dirigió y escribió. An Irish Goodbye ganó como Mejor Cortometraje Británico, mientras que Navalny, sobre la historia del líder opositor ruso Alexéi Navalny, lo hizo en Mejor Documental.

En el rubro de animación, Pinocchio, del mexicano Guillermo del Toro, se impuso como Mejor Película Animada frente a Turning Red, Marcel The Shell with Shoes On y El Gato con botas 2. The Boy, the Mole, the Fox and the Horse hizo lo propio como Mejor Cortometraje Animado Británico.

Actores premiados

Cate Blanchett, ganadora del premio a Mejor Actriz por TÁR. Foto: EFE/EPA/TOLGA AKMEN

En el rubro interpretativo, Austin Butler se llevó el premio a Mejor Actor Principal por su caracterización en Elvis. El estadounidense, quien ya tiene también un Globo de Oro, destacó en un cuadro bastante similar al del Oscar, con Brendan Fraser, Colin Farrell, Bill Nighy, Paul Mescal y la adhesión de Daryl McCormack.

Una situación similar ocurrió con Cate Blanchett, quien suma el Bafta a su Globo de Oro y Premio de la Crítica Cinematográfica como Mejor Actriz Principal por su papel en TÁR. En su categoría estaban Ana de Armas y Michelle Yeoh, quienes también compiten por el Oscar, además de Viola Davis, Danielle Deadwyler y Emma Thompson.

Austin Butler ganó como Mejor Actor por Elvis. Foto: EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Por el lado de los actores de reparto, Los espíritus de la isla obtuvo el galardón tanto en la división masculina como femenina. Barry Keoghan venció a su compañero de cinta Brendan Gleeson, al igual que a Ke Huy Quan, Eddie Redmayne, Albrecht Schuch y Michael Ward. Kerry Condon lo logró frente a Angela Bassett, Hong Chau, Dolly de Leon, Jamie Lee Curtis y Carey Mulligan.

Al estilo de los Oscar de 2017 o el Miss Universo, los Bafta protagonizaron su propio error al nombrar a la ganadora de la categoría de Mejor Actriz de Reparto. Por una falla de comunicación entre los intérpretes y el actor sordo Troy Kotsur hizo que proclamara a Carey Mulligan en lugar de Condon.

Categorías técnicas

En la parte técnica, la secuela Avatar: el camino de agua ganó en Mejores Efectos Especiales, en una categoría donde figuraba The Batman, Sin novedad en el frente, Todo en todas partes al mismo tiempo y Top Gun Maverick.

Mientras, Todo en todas partes al mismo tiempo se llevó la estatuilla en Edición y Babylon en Diseño de Producción. Por su parte, Elvis obtuvo los galardones en Mejor Peinado y Maquillaje, además de Diseño de Vestuario.

En la categoría de Mejor Casting, Nikki Barrett y Denise Chamian se llevaron el premio por Elvis. Finalmente, la actriz Emma Mackay fue galardonada como Premio a la Estrella Emergente.

Noticias relacionadas