Premios Oscar 2023: los nominados a Mejor Actor Principal – El Diario

Cinco actores compiten para ganar su primera estatuilla, con papeles que explotan la importancia de la salud mental masculina. El Diario hace un repaso a través de los personajes que les llevaron a competir en la máxima categoría de interpretación masculina

Desde su origen, los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos se han dedicado a reconocer las producciones más destacadas de cada año. Una de sus categorías históricas es la de Mejor Actor, por la cual han desfilado nombres que quedaron grabados como grandes iconos de la cultura popular. El 12 de marzo, esta tradición se mantendrá en el Teatro Dolby de Los Ángeles, con una nueva estrella nacerá cuando se entregue la estatuilla de esta categoría.

Este año, el Oscar a Mejor Actor Principal tiene un carácter especial, ya que sus cinco nominados compiten por primera vez. Algunos como Austin Butler y Paul Mescal, con carreras ascendentes que despegan a buena marcha; otros, como Colin Farrell y Billy Nighy, vienen de largas trayectorias haciendo blockbusters. También está el caso de Brendan Fraser, quien volvió a estar en la cima de la industria tras varios años fuera de foco.

En la mayoría de las nominaciones destaca el abordaje de las diferentes aristas de la depresión y la contemplación de la vida ante una muerte inminente. En un mundo donde la salud mental todavía es un tabú para muchos hombres, cada una de estas interpretaciones permite reflexionar sobre la importancia del autocuidado y aprovechar el tiempo disponible para cultivar las relaciones interpersonales.

El Diario presenta un repaso por las interpretaciones de los nominadas en la categoría de Mejor Actor Principal:

Brendan Fraser

Brendan Fraser en The Whale. Foto: Cortesía

El regreso de Brendan Fraser a las grandes ligas del cine ha sido uno de los más emotivos que Hollywood ha visto en años. Su papel en The Whale lo convierte no solo en uno de los favoritos en las redes sociales, sino también en un sólido candidato, dado su desempeño en esta temporada de premios en los que logró un Critics Choice Awards, además de la nominación en los Globos de Oro.

El actor estadounidense explota sus capacidades actorales de la mano del director Darren Aronofsky, conocido por su estilo crudo, melodramático y perturbador. Estos tres conceptos definen bien la interpretación de Fraser como Charlie, un profesor con obesidad mórbida, quien intenta recuperar el lazo con su hija, quien lo odia. Charlie es un personaje roto, carcomido por la culpa de abandonar a su familia, aunque también sufre los prejuicios impuestos desde la sociedad por su peso y sexualidad.

Más allá de la polémica surgida por acusaciones de gordofobia o el uso de prostéticos, Fraser logra transmitir genuinamente el sufrimiento de Charlie por su condición. Tanto en sus momentos desgarradoramente dramáticos, como en los más incómodos y hasta patéticos. La salud de Charlie es el reflejo de un estado de profunda depresión que le lleva a descuidarse y perder el interés por el mundo más allá de su puerta. Una vida llevada por inercia con arrebatos de ansiedad que solo se pueden calmar comiendo o recitando como un mantra un ensayo sobre Moby Dick.

Austin Butler

Austin Butler, en Elvis. Foto: Cortesía

La transformación del actor estadounidense, de 33 años de edad, llamó mucho la atención de la crítica. Pese a no ser físicamente igual a Elvis Presley, la forma en lo caracteriza cumple su papel de convencer al espectador de que realmente es al Rey del rock a quien ven en la pantalla. Una actuación tan precisa, que la propia cinta se permite alternar en sus escenas imágenes reales de sus conciertos sin que se note apenas diferencia.

Elvis era conocido por tener una presencia muy fuerte en el escenario. Esos movimientos de cadera que revolucionaron la cultura estadounidense y la energía que transmitía su voz son adoptados perfectamente por Butler, quien se preparó durante cuatro años para imitar el carácter y actitud del músico. De hecho, como actor de método, se metió tanto en el personaje que, incluso después del estreno, Butler ha seguido hablando como Elvis como quien adopta un acento sin darse cuenta. También debió ser hospitalizado pues, aunque también es cantante, el forzarse a emular su tono afectó gravemente sus cuerdas vocales.

Es bien sabido que a la Academia le encantan las biopics, y en los últimos años se han puesto de moda adaptar la vida de leyendas musicales como Freddie Mercury con Bohemian Rhapsody (2018), o Elton John en Rocketman (2019). La primera le valió a Rami Malek el Oscar a Mejor Actor, mientras que a Butler hasta ahora le ha dado un Globo de Oro. Como biopic no toma riesgos en deconstruir al personaje, más bien expiándolo de sus pecados, pero la empatía que se genera por Elvis y todo el descenso de su carrera entre deudas, drogas y esperanzas rotas, le da un lugar bastante especial dentro del género.

Paul Mescal

Paul Mescal, en Aftersun. Foto: Cortesía

El actor irlandés tiene la única nominación al Oscar de Aftersun, una cinta independiente que recibió elogios de la crítica y cautivó en redes sociales por su escena musicalizada con Under Pressure de Queen y David Bowie. Es apenas la segunda película en que participa Mescal y su primer protagónico. Antes, destacó en la televisión por su papel principal en la serie británica Normal People. Con 27 de años de edad, es el actor más joven del cuadro, siendo incluso menor que su personaje.

En la historia, Mescal interpreta a Calum, un padre a punto de cumplir 31 años de edad, y que va de vacaciones a Turquía con su hija Sophie (Frankie Corio), de 11 años. Para ese momento, siente que su vida ha perdido propósito: está separado de la madre de su hija y no tiene estabilidad con sus parejas ni trabajos. Muestra cómo es realmente la depresión, escondida muchas veces detrás de una sonrisa. También refleja perfectamente el vacío de llegar a cierta edad sin haber cumplido sus sueños, a la par de escenas cargadas de mucha melancolía y nostalgia.

Lo destacado del trabajo de Mescal está en su sutileza. El espectador sabe que Calum no está bien mentalmente, y eso está presente, pero no siempre de manera consciente. La mayor parte del tiempo se asoma en una mirada perdida, un microgesto o silencio. Y explota con intensidad en cada momento en que su hija no lo ve. En la medida que avanza la trama se va entendiendo mejor el porqué del viaje y cómo se siente Calum, sin necesidad de explicar nada. Y aún así, él decide luchar, aferrarse a la vida y a Sophie, lo cual convierte los momentos más felices de la cinta también en los más dolorosos.

Colin Farrell

Colin Farrell, en Los espíritus de la isla. Foto: Cortesía

Esta nominación del actor irlandés se puede remontar a 2007, cuando protagonizó junto a Brendan Gleeson la cinta Perdidos en Brujas. Ese fue el debut del director Martin McDonagh en un largometraje, quien convirtió a Farrell en uno de sus colaboradores recurrentes. Para Los espíritus de la isla, los tres se unieron nuevamente para contar una historia simple sobre el fin de una amistad gris en un pueblo pequeño.

Farrell asume el papel de Pádraic, un hombre sencillo que parece conforme con la monotonía de su vida, hasta que su mejor amigo Colm (Gleeson) decide dejarle de hablar por ser muy aburrido. Esto lo lleva a cuestionarse su mundo entero, revelando una personalidad bastante insegura y solitaria. Su terquedad por mantener a flote su relación no solo obedece a su dependencia emocional, sino también a un esfuerzo por convencerse a sí mismo, y a los demás, de que no es alguien tonto e insignificante.

A lo largo de la cinta se ve cómo el duelo y este sentimiento de inseguridad consume a Pádric, quien poco a poco va sacrificando su amabilidad con el fin de verse más interesante. Farrell logra que el personaje felizmente ignorante del principio pronto se convierta en uno complejo y atormentado, que aprende a dejar ir y a valorarse a sí mismo.

Bill Nighy

Bill Nighy, en Living. Foto: Cortesía

Con 73 años de edad, el actor inglés es el mayor del grupo. Ha tenido una larga carrera en la que ha destacado como el villano Davy Jones en la saga de Piratas del Caribe y Viktor, el rey vampiro, en la de Underworld. Y aunque en el camino obtuvo un Bafta y un Globo de Oro, principalmente por sus trabajos en la televisión, esta es la primera vez que figura en los Oscar.

Para la cinta Living, Nighy interpreta a Mr. Williams, un funcionario que ha dedicado su carrera diligentemente a ser una pieza de toda la maquinaria burocrática de una oficina gubernamental. Sin embargo, tras ser diagnosticado con cáncer de estómago, su actitud cambia por completo y dedica sus últimos meses de vida a intentar dejar un legado. Una contribución real a la sociedad más allá de todos los papeles que firmó en el pasado, a la par que va cambiando sus paradigmas.

A pesar de ser un remake de una película japonesa de Akira Kurosawa, que a su vez adapta una novela rusa de León Tolstoi, la historia crea su propia personalidad, ambientada en la Londres de la Segunda Guerra Mundial. De esto modo, Nighy encarna un clásico temperamento británico, serio y elegante, con una actuación sobria, pero que a su vez adquiere nuevos colores en la medida que va aprendiendo a vivir en sus últimos días.

