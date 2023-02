Pronósticos analíticos de Metadoro – Bitcoin enfrentará una decisión difícil

El tipo de cambio de la criptomoneda principal muestra una dinámica extremadamente positiva, agregando alrededor del 15% a la marca de $24.9 mil por bitcoin. Es el máximo desde agosto de 2022, a pesar del endurecimiento de la regulación en la industria o la disminución de la probabilidad de flexibilización de las condiciones monetarias en los Estados Unidos en 2023.



Al comienzo de la semana, en el mercado de criptomonedas solo se hablaba de que los reguladores estadounidenses no dejaban ninguna posibilidad para el crecimiento en el valor de las monedas digitales. La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC), ha lanzado un ataque activo contra las stablecoins y las monedas que permiten recibir ingresos pasivos a través de staking.



La criptobolsa Kraken, como parte de un acuerdo previo al juicio, tuvo que cerrar el acceso al staking y pagar una multa de 30 millones de dólares. El Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York ha prohibido a Binance emitir nuevos tokens Binance USD (BUSD). En el futuro, otras monedas estables importantes, USDT y USDC, también pueden estar prohibidas.



El mercado de criptomonedas, por supuesto, estaba un poco “sacudido”. Pero en general, las restricciones dentro de la industria, como se esperaba, no tuvieron un efecto notable. Los inversores estaban interesados ​​en eventos más grandes que deberían haber dado pistas, y posiblemente determinado, la futura dinámica de todo el grupo de activos de riesgo, incluidas las criptomonedas.



El martes, 14 de febrero, se publicaron las estadísticas de inflación de enero en EE.UU. El pronóstico de consenso hablaba de la continuación de un proceso bastante rápido de desinflación en la economía estadounidense. Sin embargo, en lugar de reducir el índice de precios al consumidor (IPC) de 6.5% a 6.2%, la tasa de inflación anual se redujo a solo 6.4%.



No hubo pánico debido a esto, aunque en los mercados bursátiles y de divisas inmediatamente después de la publicación de los datos, la volatilidad era bastante alta. En consecuencia, muchos inversores, enganchados a la idea de continuar con la tendencia desinflacionaria general, consideraron que si el 6.4% es inferior al 6.5%, entonces la FED seguirá siendo más flexible, lo que significa que los activos de riesgo pueden crecer más.



El miércoles, 15 de febrero, se produjo un segundo golpe fuerte a las esperanzas desinflacionarias. Los datos mensuales de ventas minoristas de EE.UU. para enero fueron simplemente impactantes por su solidez: un crecimiento del 3% después de caer 1.1% en diciembre, es el número más fuerte en casi 2 años.



Agregando a esto un informe extremadamente sólido sobre el mercado laboral de EE.UU. de enero, queda claro que la Reserva Federal no está haciendo un buen trabajo para enfriar la economía estadounidense. Esto ya se empieza a entender el mercado de futuros, que ha revisado significativamente su previsión de tasa de interés a finales de 2023. Actualmente no es el 4.5%, sino el 5%. Y sobre dónde estará el pico del aumento, los inversores están tratando de guardar silencio. Si no haya una caída recesiva, podría ser 5.5%, e incluso 6%.