Ana Karina Manco tras regresar a Venezuela: ‘Todo está como en los viejos tiempos, lindo y bello’

Ana Karina Manco regresó a Venezuela después de ocho años y dijo que se encontró con un país mejorado, por lo cual le llovieron las críticas.

Mediante sus redes sociales, la artista criolla comentó haber sido sorprendida con lo que se encontró tras su llegada a Venezuela luego de 8 años viviendo fuera del país. No obstante; sus primeras impresiones tras su llegada a Caracas causaron molestia en cientos de internautas quienes la criticaron, recordándole que solo vio la capital y que el interior del país está deteriorado, así como la salud, la economía, entre otras cosas.

Asimismo, durante un video que había compartido con sus seguidores la actriz había explicado «Mi último recuerdo era un país muy deteriorado: sin comida, sin insumos, sin medicinas, con autopistas vacías.No me quedaron ganas de volver más, el corazón se me llenó de tristeza«. Por su parte, la artista comentó que cuando se fue las personas aún hacían colas donde exigían cédula de identidad para medicamentos y alimentos.

En este caso, Manco quien volvió a Venezuela por motivos de trabajo y también para visitar a sus familiares y amigos, dijo sentirse en un ambiente menos hostil «Sí, me llenó de alegría sentirla diferente» agregando que actualmente Caracas está «bella» y llena de gente en las calles, con mucho más abastecimiento en los anaqueles y fácil acceso a la compra.

«Deseo de todo corazón que esto sea el principio de buenas noticias y mejoras de mi país, para el venezolano que tanto lo necesita aquí y en el mundo entero«, fueron las palabras de Ana Karina. Mientras tanto, sus palabras sacudieron las redes, donde internautas aseguraron que la actriz y modelo está «desconectada» de la realidad, asegurando que el país está lejos del orden.

Seguidamente, algunas personas a través de la red social Twitter comentaron

«Cuando la gente vive desconectada de la realidad, hace ese tipo de comentarios»-

«Que el lavado de dólares nos salpique a todos».

«Mi amor, qué pena contigo. Te deseo mucha suerte, gracias a Dios, tus ojos miran una Venezuela maravillosa. Sí, pues, es así de maravillosa (…). Suerte para ti que llegues a la Gran Caracas a disfrutar de lo poco que hay para gente con billete, mami. Trabajo es lo que se pasa para la gran mayoría. Bendigo tu suerte. Gente echada pa’ ‘lante es lo que sobra, pero sin trabajo».

«Ve a los hospitales; dile a un profesor universitario si logró comer en todo un mes sus tres comidas; pregúntale a un pensionado si compró proteína. Esa Caracas que tú ves es para unos pocos, no es para todos. Si te quedas en las Mercedes o en Altamira, aquí no pasa nada, pero visita a los presos políticos, los que están siendo perseguidos. Siempre te he admirado, pero hay que vivir el día a día para saber lo que sufrimos. Comprar una Nutella no cuesta mucho, $10, pero eso significa, para un empleado público, más que el sueldo de un mes. Tú me dirás si esto se arregló».

«El post más ridículo del mundo. Deberías ver qué porcentaje de la población tiene acceso a esa Venezuela tan espectacular que mencionas. ¿Quién puede comprar en esos famosos bodegones y salir a un restaurante?».

«Sí, pregúntale a los profesores, médicos, enfermeras, etc. Los que trabajan para formar un país y cobran una miseria. Solo espectáculo, muchos artistas aprovechándose de las zonas VIP».