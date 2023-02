Colombia Habló hombre que compartió con la DJ Valentina, víctima de feminicidio

Decidió hablar para un medio de comunicación, el joven Santiago Luna, de quien la mejor amiga de Silvana Núñez, señaló que era la otra persona con la que la DJ Valentina Trespalacios, víctima de feminicidio, tendría una relación alterna a la de John Poulos.

El joven, en el programa ‘Lo Sé Todo’ del Canal Uno, manifestó que efectivamente se conocía con la joven, un año antes del feminicidio.

El muchacho, a quien se le conoce en redes sociales exhibiendo lujos y que se presenta como emprendedor e inversor en la industria del Cannabis, confirmó que desde enero de 2020 inició una relación de ‘noviazgo’ con la joven.

Lo que no aclara el hombre es si conocía la relación de Valentina con Poulos. Aunque deja entrever que sí, lo cierto es que según su manifestación, la trágica fecha en la que Valentina decidió mudarse sola, presuntamente para convivir con el extranjero, ella evitó decirle que el objetivo era convivir de lleno con Poulos.

“El viernes, que estamos a 20 de enero, ella me dice que va a ir por su trasteo, que le va a dejar todo a la mamá y que solo va a ir con sus bolsas. Yo me ofrezco para acompañarla, pero ella me dice que no la acompañe, que no es necesario, que un amigo la va a recoger en el carro”, relató Luna.

Este muchacho también es clave en el proceso contra John Poulos por feminicidio, donde deberá entregar mayores detalles sobre lo que sepa frente a la relación del estadounidense con la colombiana.

