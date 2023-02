Conoce los famosos más seguidos en Instagram

Desde hace ya mas de una década que las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, se han convertido en una herramienta indispensable para conectarnos con seres queridos o desconocidos, y mantenernos al tanto de lo que sucede actualmente en el mundo, es por eso que los mas influyentes comúnmente también son los mas seguidos y aquí te los traemos.

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro más conocido como Cristiano Ronaldo, es un futbolista portugués que juega como delantero del Al-Nassr y en la selección de Portugal, de la cual es su capitán.

Actualmente es el jugador activo con mas goles a nivel internacional y el portugués también es el mas seguido en la red social Instagram con la increíble suma de 547 millones de seguidores.

Ariana Grande Butera es una cantante, actriz, productora musical y diseñadora de modas estadounidense. Comenzó su carrera en 2008 en el musical Trece de Broadway, antes de interpretar el papel de Cat Valentine en la serie de televisión Victorious.

Ariana actualmente es de las artistas mas escuchadas en todo el mundo y la segunda persona con mas seguidores, alcanzando una cifra de 356 millones.

Dwayne Douglas Johnson es un actor y luchador profesional estadounidense, conocido popularmente como La Roca o The Rock. Se desempeñó como luchador profesional para la WWE hasta su retirada oficial en 2019, con el objetivo de centrarse en su carrera artística.

El actor mejor pagado de los últimos dos años y también el mas seguido por el publico, esta pisándole los talones a Grande, ya que tiene 363 millones de seguidores.

Kylie Kristen Jenner es una empresaria, socialité, diseñadora y modelo estadounidense. Alcanzó cierta notoriedad en la prensa rosa y en programas televisivos a raíz de su aparición en el reality show autopromocional de la familia Kardashian, Keeping Up with the Kardashians.

Sin duda que una de las apariciones mas mediáticas de los últimos años, de la mano de su influyente familia Kylie a logrado escalar a los peldaños mas altos en muchos ámbitos, por ejemplo en Instagram donde tiene 380 millones de seguidores.

Selena Marie Gomez es una cantante, compositora, actriz, productora de televisión, filántropa y diseñadora de moda estadounidense. Inició su carrera como actriz a los 10 años con el papel secundario de Gianna en la serie infantil Barney & Friends.

Querida y admirada desde muchos lugares del mundo, Selena es una de las famosas que mas empatía genera en su publico desde que apareció en las pantallas de Disney en sus inicios. Atravesó y superó graves problemas de salud y hoy puede decir que es la quinta personas mas seguida con 378 millones de seguidores.

