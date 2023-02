Donovan Solano firma con los Mellizos de Minnesota

El infielder colombiano Donovan Solano consigue contrato para la temporada 2023 de MLB tras firmar con los Mellizos de Minnesota.

Donovan Solano, quien jugó en el 2022 con los Rojos de Cincinnati, finalmente consiguió trabajo para esta venidera campaña 2023 de las Grandes Ligas – MLB, tras firmar con los Mellizos de Minnesota.

Según informó el periodista Ken Rosenthal, Solano y los Mellizos acordaron un contrato de Grandes Ligas por un año, estando por ahora solo pendiente el examen físico.

Twins in agreement with free-agent infielder Donovan Solano on a one-year, major-league contract, pending physical, a source tells @TheAthletic.

— Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) February 21, 2023