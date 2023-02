Horóscopo del 21 de febrero 2023 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este martes 21 de febrero de 2023. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

ARIES

Estás en un punto en el que debes anteponer tus prioridades antes que cualquier otra cosa, de esta cosa podrás tener más claro ciertas situaciones de las que no has podido encontrar la respuesta certera a lo que debes hacer. La forma en la que estás viendo la vida en los últimos días resulta muy funcional para ti, ya que te permite salir adelante y disfrutar de las pequeñas cosas.

TAURO

Para Tauro más cosas en el amor van sorteando muy bien, es por esto que los astros te recomiendan disfrutar del tiempo que pasas con tu pareja y olvidarte de lo que está a tu alrededor, desconectarte de más pantallas es algo que debes poner en práctica más seguido. En el trabajo se vienen días buenos, por lo que no debes preocuparte de este ámbito de tu vida, solo se más paciente con los resultados.

GÉMINIS

Enfócate en las metas que ya te habías planteado pero trata de ser más centrado en lo que debes hacer y no te enfoques solo en el aspecto monetario, que a pesar de ser muy importante no debe estar dentro de tus prioridades. Tener un sueño repararlo te va a hacer mucho bien, y es que lo que te ha estado pasando en las últimas semanas es que no descansas muy bien y eso te roba energía.

CÁNCER

Las personas que son muy importantes para ti pueden estar pasando por un momento muy complicado, por lo que acudirán a ti por un consejo o bien, por tu apoyo; busca algunas soluciones que puedan ayudarlos a salir adelante. Mantén los ojos muy bien abiertos ya que una situación compleja podría hacerse presente en el trabajo este día.

LEO

Para ti la confianza es algo que debe tener siempre para poder destacar en los aspectos que deseas, no dejes que lo demás pasen sobre de ti pues eres una persona muy valiosa que merece el mismo trato que el resto de personas. Este día pensarás en dar un paso importante con tu pareja, ambos están pensando en el futuro de la relación que tienen actualmente.

VIRGO

Entre tu círculo de amigos y general, eres una persona que transmite mucha paz, por lo que si alguien se te acerca el día de hoy no dudes en brindarle tu apoyo, puede que se trate de alguien de trabajo. El amor está en el aire, este concepto nunca había hecho tanto ruido en tu vida como este día, disfruta de todas las emociones que llegues a sentir y experimentar.

LIBRA

Las acciones siempre van a tener consecuencias, sé más cuidadoso con tu comportamiento este día pues el mínimo gesto que tengas con esta persona o personas podría afectar la forma en la que te relacionas. Las cosas de tu vida están por dar un giro de 180 grados, no tengas miedo a los cambios, recuerda que siempre son para bien.

ESCORPIO

Puede que este día te surja la idea de renunciar a tus obligaciones como adulto, en donde no descartas dejar tu trabajo y buscar nuevas oportunidades, no obstante, los astros señalan que no es el momento pues tienes algunos compromisos monetarios que debes cumplir. Para los escorpio parece ser que no están en el mejor momento de su vida, sobre todo cuando de amor se trata.

SAGITARIO

Es importante que aprendas a cuidar de tu cuerpo, ya va siendo tiempo que seas más disciplinado con tu salud pues de lo contrario con el paso del tiempo podrías sufrir algunas consecuencias. Un amor del pasado te buscará para arreglar las cosas que quedaron sin resolver de su relación, debes pensarlo dos veces pues se trata de alguien que te hizo mucho daño.

CAPRICORNIO

En la fortuna te verás recompensado pues recibirás una semana que hace mucho tiempo ya habías dado por perdida, desconfiaste de esa persona pero lo que no sabías es que estaba reuniendo el dinero para poder pagarte; ahora procura darle un buen uso a esa entrada de dinero bastante inesperada. En caso de que necesites de un consejo, acude a las personas a las que más confianza les tengas.

ACUARIO

El estrés del trabajo es algo que se te ha estado acumulando, lo mejor es que te des un tiempo para liberarte de toda esa carga y nada como una salida con los amigos. A tu cuerpo le vendría muy bien que estés en movimiento, salir a caminar es una actividad que puedes llevar a cabo, recuerda que tu cuerpo es como un templo al que le debes dar mantenimiento.

PISCIS

Con tus seres queridos estás perdiendo un poco de contacto por lo que va siendo momento de que pases más tiempo con ellos y te enfoques en las cosas que realmente valen la pena; recuerda que la familia es uno de los círculos muy importantes de la vida. Cuando algo está roto es muy difícil repararlo, así pasa con las relaciones, si no hay remedio lo mejor es darlas por terminado.