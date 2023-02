Houston tenemos problemas: Yordan Álvarez sigue lesionado de la mano izquierda

El toletero cubano de los Astros de Houston, Yordan Álvarez, aún no está bateando en el spring training 2023 de MLB, como medida de precaución después de que su lesión en la mano izquierda reapareció. Aunque espera hacer swing en los próximos días.

Brian McTaggart, quien cubre a los siderales para MLB, reseñó en Twitter, que el zurdo sintió un poco de incomodidad, pero es algo en lo que va a estar trabajando, aunque se tomará los próximos dos días libres como lo hizo en la temporada baja para preparase, pero no va a ser algo que va a pasar, ya que será un problema durante la temporada.

Alvarez: “I felt a little bit of discomfort but it’s something we’re going to work on. I’m going to take the next couple of days off here like I did in the offseason to prepare, but it’s not going something that’s going to be an issue during the season.” https://t.co/a3qkwZqSSq

— Brian McTaggart (@brianmctaggart) February 21, 2023