Luis Urías acerca de Clásico Mundial: «Mi responsabilidad es poner a México en alto»

El infielder mexicano Luis Urías habló sobre el Clásico Mundial de Béisbol 2023, y considera que el actual roster México es uno de los mejores que ha tenido la selección en la historia de la competición y donde su responsabilidad como pelotero en el evento es poner el nombre de su país en alto.

El jugador de los Cerveceros de Milwuakee en las Grandes Ligas está consciente que este roster de México es muy fuerte, pero cree que es difícil comparar los roster de cada generación, ya que todos le tiene demasiado respeto, aunque considera que están entre uno de los mejores.

De igual forma Urías considera que pueden ganar el clásico, ya que es béisbol y uno nunca sabe lo que puede pasar.

Hasta ahora el jugador se ha mantenido en comunicación con el cuerpo técnico que encabeza el mánager Benjamín Gil, la cual catalogó de muy buena, pero no ha hablado con respecto a que posición va a jugar, ya que a penas van a comenzar los juegos de preparación en los entrenamientos de primavera, puede haber lesiones, aunque de seguro lo van a saber una vez se reporten a las prácticas de México.

De la comunicación el pelotero también mencionó que también la mantiene con sus compañeros de selección y especial de equipo como Rowdy Tellez, quien a pesar de que no habla español siempre le está chanco carrilla, incluso comparó el swing del zurdo con el su paisano y ya retirado Adrián El Titán González.

Con respecto a la responsabilidad que tiene este clásico dijo que la principal es poner a México en alto con la intención de no solo ir a participar sino imponer respeto como mexicano porque tenemos un talento bastante grande que a veces no se respeta, no se nota, no se siente.

De la ausencia de su hermano Ramón en el roster dijo que si bien viene de una lesión y no cuenta con seguro para esta edición, mencionó que no tiene muy claro ni sabe bien al respecto de ese tema, aunque reconoció que se agüitaron en su familia por eso.

Para cerrar Urías considera que cualquier equipo puede sorprender en el Clásico como Italia a México en 2017, y como cuando México le ganó a Venezuela hace seis años.