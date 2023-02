Nicky Jam rompe el silencio y habla de lo malo que hizo Aleska Genesis

El famoso reggaetonero Nicky Jam finalmente reveló lo que opina de la supuesta brujería que le hizo su ex pareja la modelo venezolana, Aleska Génesis.

Cabe destacar que, el pasado noviembre de 2022 se filtraron unos videos de la modelo oriunda de Barquisimeto, Lara, practicando brujería contra su ex pareja el famoso artista de música urbana, agregando que se puso en contacto con una vidente a través de videollamada donde esta le reveló detalles de cómo hacerle un amarre para que el artista se quedara a su lado y complaciera sus gustos.

En este caso, usuarios en redes sociales crearon revuelo respecto al tema con cientos de memes y mensajes sobre Aleska y Nicky, luego de escuchar la petición de Aleska recomendada por la espiritista, donde la modelo solicitó «Que Nick Rivera Camineros me busque desesperadamente, que no tenga ojos para más nadie, sino sólo y únicamente para mí, que me extrañe; que Nick Rivera Camineros me desee sexualmente, que quiera volver conmigo, que quiera volver a mis brazos, que no deje de pensar en mí ni un solo momento, que me extrañe, que se desespere por llamarme por estar conmigo nuevamente».

Asimismo, usuarios se habían burlado tanto de Nicky como de la modelo, asegurando que a través de la santería Aleska logró sacarle un lamborghini y un apartamento en la ciudad de Miami. Por su parte, en ese entonces Genesis se disculpó públicamente y aseguró no haber hecho ninguna maldad, revelando que solo era una mujer desesperada por amor.

Ahora bien, mediante una entrevista con Telemundo el artista fue cuestionado por este tema, y reveló que se lo tomo más como un chiste «Para mí es una falta de respeto hablar de alguien que no está, pero sí lo que te puedo decir es que me reí mucho. La gente me veía por las calles y me decía ‘Dios mío, que Dios te cuide’, o sea yo me reía de la situación porque yo tengo mucha fe en Dios y a mí no me importa nada de eso. Yo no vengo de un chisme por primera vez, mi vida en el pasado fue chisme».

Finalmente, el reggaetonero no quiso expresar ninguna palabra respecto a su ex pareja con quien tuvo varios meses de relación, así que no dijo si aún se llevan bien o cortaron el contacto después de esta polémica, pues Nicky no es la única persona a la que la modelo le hizo «santería».