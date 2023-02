Nintendo y Microsoft oficializan acuerdo sobre Call of Duty

El presidente de Microsoft, Brad Smith, confirmó que Nintendo y Microsoft cerraqron un acuerdo de diez años de duración por el que no solo se compromete a llevar la franquicia Call of Duty a Nintendo Switch, sino que además se obliga a hacerlo en la misma fecha y con los mismos contenidos para que todas las consolas jueguen en igualdad de condiciones, y para evitar favoritismos, reseña My Computer.

Esa igualdad en el lanzamiento es un matiz muy importante, sobre todo porque eliminaría un privilegio que ha venido teniendo Sony desde hace tiempo con la franquicia Call of Duty, y que le permitía tener primero ciertos contenidos disponibles en su consola, lo que hacía que los jugadores que sienten devoción por esta franquicia se acabaran inclinando casi a ciegas a comprar una PlayStation.

Sí, Sony es la que más se ha quejado de la ventaja que daría a Microsoft la compra de Activision Blizzard, pero también ha adoptado una postura hipócrita en sus argumentos, porque ella ha sido la primera que ha gozado de trato de favor con la franquicia Call of Duty. También se ha esforzado en mostrarse como parte débil y en infravalorar a Nintendo, cuando en realidad PlayStation 4 ha vendido más del doble que Xbox One, y Nintendo Switch ha superado a PlayStation 4.