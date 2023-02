▷ Humberto Villalobos: Si le entregamos las primarias al CNE, menos posibilidades tendremos de ganar en 2024 #21Feb

Humberto Villalobos, experto electoral del Partido Vente Venezuela, a ocho meses de las primarias de la oposición venezolana expresó su opinión sobre el panorama electoral, cómo evalúa el trabajo de la Comisión Nacional de Primarias y los actores políticos involucrados.

Para Villalobos, el tiempo que resta para llevarse a cabo el proceso electoral es muy poco por lo que indicó que es indispensable comenzar a trabajar desde ahora.

“El cambio más importante es que tenemos un cronograma. Este cronograma es tentativo; son grandes bloques, no define la mayoría de las cosas importantes, como por ejemplo si va a participar y de qué manera el Consejo Nacional Electoral (CNE) o si vamos a lograr que todos los venezolanos en el exterior voten, pero sí nos da un plan y una idea, y sobre todo obliga a los candidatos a trabajar”.

Sobre la participación del Consejo Nacional Electoral, indicó que es una institución al servicio de la administración de Maduro que pone a favor al oficialismo, por no haber la libertad en cuanto a auditorías y licitaciones de las máquinas electorales, sentenció.

“El CNE funciona y ayuda totalmente al régimen. Todo lo que yo haga para mejorar el Registro, el procedimiento, la forma cómo el CNE haga las cosas, es una forma de restarle votos al oficialismo. Alguien me tiene que explicar qué beneficio tengo yo en no presionar al CNE, en no tratar de arreglar el Registro, en no tratar de que la máquina no sea una caja negra que nadie sabe qué hace. Ese es el trabajo de un candidato, eso es imprescindible, no tiene sentido no hacerlo. Realmente la pregunta es al revés: dime qué gano si es con el CNE”

Invitó a revisar quiénes son los que piden que el CNE no participe en las primarias, que voten los venezolanos en el exterior y quienes han tenido la voluntad de enfrentar al oficialismo, por lo que enfatizó que “María Corina Machado es la candidata que puede ganarle una elección a este régimen”.