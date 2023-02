Astros reciben malas noticias de Lance McCullers Jr.

Los Astros de Houston reciben muy malas noticias de Lance McCullers Jr., quien es uno de sus lanzadores principales en la MLB.

Una nueva lesión afecta a Lance McCullers Jr. y por esa razón no estará disponible para los Astros de Houston en el Opening Day de la temporada 2023 de las Grandes Ligas – MLB. Con la partida de Justin Verlander, se espera que el derecho tome un puesto importante en la rotación de abridores del mánager Dusty Baker.

Según le reveló el propio McCullers Jr. a los periodistas este miércoles en el Spring Training, una resonancia magnética reciente en su brazo derecho reveló una “pequeña distensión muscular”, por lo que no estará listo para estar con los Astros desde el Opening Day 2023 de la MLB.

Sin embargo, el lanzador derecho de los Astros agregó que no hay daño estructural en su brazo y que su ligamento colateral cubital no está dañado, pero que estará fuera de acción durante varias semanas, lo que hace que parezca probable que inicie la campaña 2023 en la lista de lesionados.

Lance McCullers Jr. said he had an MRI yesterday that revealed a “small muscle strain.” He is shut down for a few weeks.

“Opening day is out of the question,” he said.

— Chandler Rome (@Chandler_Rome) February 22, 2023