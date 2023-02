España | un grupo de jóvenes se rinde ante ella

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene mucho tirón entre los jóvenes. Un grupo de estudiantes del I.E.S. Valle del Jerte de Extremadura que volvía con ella en el mismo vuelo de regreso a Madrid desde el aeropuerto londinense de Heathrow no pudo evitar pedirle que se hiciera unos selfis con ellos. Ayuso accedió a todas las peticiones de sus entregados fans tras haber realizado un viaje agotador por problemas de salud. La jefa del Ejecutivo autonómico arrastró un fuerte resfriado durante el viaje y en un evento organizado por la British Chamber of Commerce in Spain y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid en Londres, hasta sufrió un pequeño mareo.

Díaz Ayuso invitó en Londres a invertir en la región al tiempo que ha ofrecido protección frente “a las políticas confiscatorias que solo traen ruina y expulsan a la empresa y a la banca, despojando especialmente a las clases vulnerables de oportunidades”. Así lo ha señalado durante su participación en un desayuno informativo de Invest in Madrid y la British Chamber of Commerce in Spain, al que han acudido más de 70 compañías e inversores.

“Porque debemos mantener a Madrid como un lugar atractivo para la inversión”, ha aseverado Díaz Ayuso, quien ha dejado “claro que las instituciones españolas son sólidas y funcionan” y que España tiene una Constitución “fuerte y garante”. “Somos conscientes del daño a la inversión que ha causado el nuevo impuesto de patrimonio reintroducido por el Gobierno nacional contra regiones como Madrid. Sin embargo, vamos a dar la batalla judicial y la ganaremos primero, en los tribunales, y después, en las urnas porque tenemos razón”, ha aseverado en el acto durante la tercera jornada de su visita oficial a la capital del Reino Unido.

La presidenta ha destacado que, igual que la economía es fundamental, también lo es “la persona y ser una comunidad humanizada”, donde se lucha “contra el invierno demográfico”. “Cuidamos la familia, sorteamos las dificultades de la discapacidad, cuidamos del mayor, protegemos la infancia, y atendemos a los problemas de dependencia o los causados por la gran pandemia del siglo XXI, que alertamos, es la soledad no deseada”, ha apuntado.

Díaz Ayuso ha asegurado que la Comunidad de Madrid está siempre a disposición de las necesidades de los ciudadanos y de las empresas. “Nosotros no vamos a crear ningún problema para justificar la existencia de un poder político ni de un sector público desmesurado, ni vamos a entrar en sus consejos de administración ni a decirles, a ustedes o a sus empleados, cómo tienen que vivir ni como tienen que hacer ingeniería social”, ha subrayado.