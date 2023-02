Hasta 20.000 dólares puede pagar un hotel en Venezuela por el servicio de aseo urbano

Resaltó que hasta que no se sinceren las tarifas y no se ofrezcan servicios públicos de calidad el sector no estará a la par de los destinos consolidados en otros países del mundo.

“Incluso, al punto en el que estamos no es posible compararnos con Colombia, Bolivia, Ecuador que tiene una industria consolidada y con incentivos”, insistió.

Rescate de Venezuela como destino turístico

El presidente de Conseturismo aseguró que la actividad de su gremio se está encaminado a “resultados prudenciales”, pero es necesario fomentar medidas que incentiven esta actividad y rescaten al país como destino vacacional.

Puso como ejemplo el trabajo realizado para la Serie del Caribe 2023, celebrada en Caracas y La Guaira, donde el Ministerio del Turismo y los medios de comunicación robustecieron la imagen del país como marca.

Agradeció que los medios de comunicación hicieron aportes al sector al entrevistar a visitantes extranjeros que hablaron de forma positiva sobre Venezuela.

Mayor interconectividad aérea

Pulido hizo un llamado a las autoridades del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) a mejorar las conexiones aéreas a Venezuela, y pidió no dejar a un lado la importancia estratégica que tiene el Aeropuerto Internacional de Maiquetía como un Hub de la región.

Venezuela sigue teniendo deficiencias en conexión aérea, esto afecta mucho a la ocupación turística. Las posibilidades en el país son todas, Maiquetía tiene oportunidad, pero necesita tomar una oportunidad de conexión con el mundo entero. Faltan conexiones con otras regiones como Centroamérica, más allá de Panamá”, añadió.

Asimismo, pidió que se aumenten las conexiones de los países europeos con Venezuela y sus principales regiones de interés estratégico.

El Diario